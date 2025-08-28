Glória Letícia, a Boiadeirinha do Brasil, estreia em Barretos e sonha em encontrar Ana Castela
Com apenas 10 anos, a artista já desponta no cenário sertanejo com composições autorais
A cantora e compositora sertaneja Glória Letícia Oliveira, de apenas 10 anos, participa amanhã, 29 de agosto, do Festival Barretube, no Rancho do Peãozinho, localizado dentro do Parque do Peão, em Barretos.
Conhecida como “A Boiadeirinha do Brasil”, Glória não esconde a ansiedade para se apresentar no evento e, principalmente, para encontrar sua grande inspiração: a cantora Ana Castela.
Carismática, focada e determinada, Glória Letícia já trilha um futuro promissor na música sertaneja.
Antes de pegar a estrada rumo a Barretos, ela bateu um papo com o Mundo Agro e falou sobre sua carreira, sonhos e composições.
Mundo Agro: Você tem apenas 10 anos. Quando começou a cantar e a tocar violão? Alguém da sua família também canta ou toca algum instrumento?
Glória Letícia: Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Desde pequena sempre gostei muito de música e, conforme fui crescendo, o interesse só aumentou. Então pedi aos meus pais para me colocarem em aulas de canto e violão. Hoje eu canto, toco e sigo estudando. Ninguém da minha família canta ou toca. Minha grande inspiração é a Ana Castela.
Mundo Agro: Por que você escolheu o sertanejo? Quem são seus ídolos? Qual foi a primeira música que você cantou ou tocou?
Glória Letícia: Eu escolhi o sertanejo porque é o ritmo que mais se identifica comigo. Meus ídolos são a Ana Castela, o Gusttavo Lima e outros artistas do gênero. A primeira música que toquei foi Dona de Mim, da Ana Castela, e quando aprendi não parava de cantar e tocar.
Mundo Agro: Qual foi a música mais desafiadora para você — no canto ou no violão? Como conseguiu superar essa dificuldade?
Glória Letícia: A mais desafiadora foi Boate Azul, no violão. Mas estudei muito e consegui cantar e tocar.
Mundo Agro: Quem te deu o nome de “A Boiadeirinha do Brasil”?
Glória Letícia: Foi por causa da minha música Boiadeirinha. As pessoas começaram a me chamar assim e virou meu apelido. É parecido com a história da Ana Castela, que ganhou o apelido de Boiadeira por causa da primeira música dela.
Mundo Agro: Você mora em São Paulo. Como é ter essa essência sertaneja na “selva de pedras”? Você gosta de cavalo, de estar no mato?
Glória Letícia: Amo estar no campo, no mato e com os cavalos. Todos os bichinhos da fazenda eu acho fofinhos. Sempre tive essa paixão dentro de mim.
Mundo Agro: Me fala sobre sua composição Boiadeirinha. Primeiro veio a melodia ou a letra? Já tem outras composições? O que mais te inspira a escrever?
Glória Letícia: Primeiro veio a letra. As palavras foram surgindo na minha cabeça e escrevi. O que mais me inspira é olhar o céu, a janela, a natureza. Já tenho mais de dez composições. Duas gravadas (Boiadeirinha e Popstar Infantil) e outras que ainda são projetos futuros.
Mundo Agro: Você vai se apresentar em Barretos e cantar Boiadeirinha e Tô Voltando, da Ana Castela. Está ansiosa? Espera encontrar a embaixadora de Barretos?
Glória Letícia: Estou muito feliz e animada com essa oportunidade. Espero muito encontrar com ela.
Mundo Agro: Qual é o seu maior sonho?
Glória Letícia: Ser uma cantora conhecida mundialmente, bem-sucedida e poder levar minha música para muitas pessoas.
Mundo Agro: Em uma palavra, o que a música sertaneja significa para você?
Glória Letícia: Paz. Porque quando canto e toco, sinto Deus no meu coração.
