Grupo aposta em inovação funcional e protagonismo feminino para o futuro do café Em entrevista, executivo revela como cafeína natural, projetos sustentáveis e produtos saudáveis moldam a estratégia da marca no Brasil e no mundo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h00 )

Grupo 3corações aposta em inovação funcional e protagonismo feminino para o futuro do café Foto cedida: 3coracões

De barrinhas proteicas com cafeína natural a projetos que fortalecem o protagonismo indígena e feminino na cafeicultura, o Grupo 3corações tem ampliado seu papel no cenário da alimentação saudável e sustentável.

Em entrevista ao Mundo Agro, Anderson Spada, Head de Marketing da companhia, detalha como a inovação, a rastreabilidade dos grãos e o apoio aos pequenos produtores impulsionam a expansão do portfólio e reafirmam o compromisso com as boas práticas no campo e no consumo.

Anderson Spada, head de marketing da 3corações Foto cedida: Anderson Spada

‌



Mundo Agro: Como a 3corações enxerga o papel da cafeína funcional no futuro dos alimentos e bebidas saudáveis?

Anderson Spada: O Grupo 3corações entende que o futuro da alimentação será cada vez mais pautado por escolhas funcionais e conscientes. A cafeína, por sua ação energética natural, é vista como um agente relevante na composição de produtos voltados ao bem-estar e à vitalidade, especialmente, quando associada a outros ingredientes funcionais, como proteínas e compostos bioativos. Tudo isso sem abrir mão do sabor e da indulgência.

‌



Mundo Agro: Quais pesquisas ou tendências de consumo motivaram o desenvolvimento das barrinhas proteicas com cafeína?

Anderson Spada: O lançamento das barrinhas foi impulsionado por tendências de consumo ligadas à conveniência, saudabilidade e praticidade. A busca por snacks que forneçam energia e nutrição sem renunciar ao sabor guiou a criação do produto, que traz 15g de proteína, zero açúcar adicionado e cafeína natural. As novas barrinhas proteicas são inspiradas nos sabores dos cappuccinos da marca.

‌



Mundo Agro: Como a empresa equilibra inovação com tradição em um mercado historicamente ligado ao consumo de café puro?

Anderson Spada: O Grupo 3corações une tradição e modernidade ao oferecer desde cafés clássicos e gourmet até soluções práticas e funcionais, como drip coffee, cápsulas e bebidas prontas para beber. A inovação ocorre sem abrir mão da excelência e da herança cultural do café brasileiro.

Mundo Agro: Quais regiões produtoras foram fundamentais para os lançamentos dos cafés especiais e gourmet apresentados na feira?

Anderson Spada: Os lançamentos destacam cafés das regiões de:

Montanhas Capixabas (Espírito Santo) – com Denominação de Origem.

Mogiana Paulista, Mantiqueira de Minas e Caparaó – presentes na linha Gourmet Café Brasileiro.

Chapada Diamantina (BA) – presente na linha Santa Clara Cápsulas.

Mundo Agro: Como o Grupo 3corações atua junto a cafeicultores para garantir qualidade e sustentabilidade na produção dos cafés gourmet?

Anderson Spada: Temos compromissos claros com a diversidade e o desenvolvimento sustentável por meio de projetos como o FLORADA, que valoriza as mulheres que produzem cafés especiais em todo o país e recebeu o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU). Construído com base em um ciclo sustentável, desde 2018 o projeto gera visibilidade, promove encontros e fortalece o relacionamento entre essas mulheres. A iniciativa gera renda e visibilidade para o trabalho cuidadoso delas, com 100% do lucro revertido para o projeto, e já impactou mais de 5 mil mulheres das diferentes regiões cafeeiras do Brasil. A iniciativa também fortalece o vínculo entre quem produz e quem consome por meio da campanha “Junte-se a Elas”, que leva ao mercado os melhores microlotes cultivados por essas mulheres. Em 2024, alcançamos a marca de 283 toneladas de microlotes personalizados, o que significa mais de 1,1 milhão de pacotes de café únicos, cada um contando a história da produtora, estampando seu rosto e trazendo sua identidade.

Do coração da floresta para quem ama café! Este é o propósito do projeto TRIBOS, fundamentado em três pilares: proteção da floresta, protagonismo do indígena e oferta de cafés de qualidade. São microlotes de café 100% Robustas Amazônicos cultivados por indígenas com foco no desenvolvimento sustentável: envolve não só a compra de 100% do café produzido, mas o reconhecimento e a descoberta do máximo potencial da qualidade das lavouras indígenas - são cafés de qualidade em harmonia com a floresta amazônica. Desde seu lançamento, o Tribos já beneficiou diretamente mais de 150 famílias indígenas em 28 aldeias, localizadas nos municípios de Cacoal e Alta Floresta D’Oeste (RO), gerando a comercialização com valorização de mais de 600 toneladas de café 100% Robusta Amazônico.

O modelo do Projeto Tribos é embasado em um ciclo sustentável e duradouro que oferece capacitação gratuita, investimento em infraestrutura, operações para custear a colheita, garantia de compra de 100% da safra, promoção de concursos de café anuais, reconhecimento dos melhores microlotes, apresentação do café aos consumidores brasileiros em âmbito nacional e, por fim, garantia de 100% do Lucro Revertido aos povos indígenas.

Na linha de acesso transparente aos nossos processos de compra dos grãos, o CENTRO RITUAIS DE CAFÉS ESPECIAIS, em Varginha (MG), capital mundial do café, oferece inúmeros benefícios a todos os produtores do Brasil que cultivam cafés. O Centro atua como um parceiro estratégico dos produtores de café especial, visando garantir a excelência na qualidade e promover oportunidades concretas para valorizar e reconhecer seu trabalho dedicado.

Mundo Agro: A empresa possui práticas específicas voltadas à rastreabilidade e certificações dos grãos utilizados?

Anderson Spada: Sim. O Programa Coffee Verified® evidencia nosso compromisso em garantir que a origem dos grãos especiais adquiridos seja completamente rastreada. O Protocolo é pautado em 4 pilares: cafés com garantia de qualidade, rastreabilidade, valorização e conformidade nos âmbitos sociais, ambientais e de governança.

Com abrangência nacional, o COFFEE VERIFIED está estruturado para realizar verificações em qualquer região do Brasil, reforçando o compromisso do Grupo 3corações com a sustentabilidade, governança e transparência na produção de cafés especiais.

Mundo Agro: Quais são os impactos observados do projeto Florada Canéfora na inclusão e valorização de mulheres na cafeicultura?

Anderson Spada: O Projeto Florada já impactou mais de 5 mil cafeicultoras e foi criado para valorizar o trabalho das mulheres do café. Antes, a iniciativa era voltada para as produtoras de café 100% Arábica. Hoje, podemos confirmar que o Florada é para todas as mulheres do café. O lançamento do Florada para cafés 100% Canéfora já está em sua 3a edição e foi de suma importância para abraçarmos de fato 100% das produtoras que cultivam cafés especiais e buscam oportunidades de reconhecimento e valorização do seu café.

Com isso, estamos presente em todas as mais de 30 regiões cafeeiras do nosso país e ajudamos a desenvolver o máximo potencial de qualidade tanto nos Arábicas quanto nos Canéforas.

Mundo Agro: Como a escolha de embalagens sustentáveis, como a Tetra Pak, contribui com a meta de ESG da empresa?

Anderson Spada: A utilização de embalagens do tipo longa vida/cartonada nos cappuccinos proteicos demonstra o compromisso da marca com embalagens de menor impacto ambiental. A empresa também opera com logística reversa e compensação de resíduos em parceria com cooperativas, Instituto ABIA e a Eureciclo. Em 2024, 56,7% dos materiais utilizados nas embalagens foram de origem renovável, um aumento de 9,4% em relação a 2023.

Mundo Agro: Existem iniciativas do Grupo voltadas à agricultura regenerativa ou práticas de baixo carbono nas fazendas fornecedoras?

Anderson Spada: O Grupo incentiva e valoriza práticas sustentáveis, como visto nos projetos Florada e Tribos, além da garantia de qualidade, rastreabilidade, valorização e conformidade nos âmbitos sociais, ambientais e de governança na linha Rituais 85+.

Mundo Agro: Como o grupo se posiciona frente à crescente demanda por produtos plant-based e naturais?

Anderson Spada: Nos orgulhamos em ter lançado uma das primeiras linhas de bebidas veganas que inclui cappuccinos e cafés com leite, todos elaborados sem ingredientes de origem animal, a “Eu amo vegetal”. Este movimento é uma resposta à crescente comunidade de consumidores que busca alternativas sustentáveis. Nosso objetivo é proporcionar a mesma qualidade e sabor excepcionais que caracterizam nossos produtos tradicionais. A joint venture com a Positive Company também amplia a atuação nesse segmento.

Mundo Agro: Como a joint venture com a Positive Company tem impactado o portfólio da empresa no agro e na alimentação saudável?

Anderson Spada: Esta é uma parceria muito positiva que permitiu a entrada da companhia em categorias como leites vegetais, snacks saudáveis e suplementos naturais, com marcas como A Tal da Castanha e Zaya.

Mundo Agro: O grupo possui programas de capacitação voltados para produtores rurais ou pequenos agricultores?

Anderson Spada: Sim. Além do suporte técnico do Centro Rituais de Cafés Especiais, o grupo desenvolve programas voltados à capacitação, rastreabilidade e comercialização para pequenos e médios produtores, com foco em qualidade, inclusão e gestão do negócio familiar.

No âmbito do Projeto Florada, disponibiliza capacitação por meio do Florada Educa, que em 2024 foi ampliado e aprimorado com a parceria com o Rehagro. Com essa evolução, o programa passou a oferecer mais de 80 vídeo-aulas, abordando temas essenciais para o desenvolvimento das cafeicultoras, como sucessão familiar, gestão econômica e financeira, manejo agrícola e temas sobre as melhores práticas na produção de cafés especiais.

