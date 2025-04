Horta sustentável se adapta às mudanças climáticas O uso de estufas e um reservatório de 5 milhões de litros de água garantem irrigação constante, mesmo durante períodos de seca Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Horta sustentável Foto cedida : Sodexo

Alface, rúcula, almeirão, batata e cheiro-verde... Na fazenda da família de Marcos Guedes, em Mogi Mirim, São Paulo, a horta é sustentável. Não são utilizados aditivos químicos, e eles fazem uso de energia solar, aproveitam resíduos para alimentação animal e ainda reutilizam a água da chuva.

Eles fornecem hortaliças processadas para a Sodexo, líder global em alimentação sustentável e serviços de facilities. Essa parceria reforça o propósito de que não se oferece apenas uma refeição de qualidade, mas também ideias sustentáveis em toda a cadeia produtiva.

A adoção de tecnologias e práticas inovadoras garante hortaliças mais frescas. Além disso, houve uma redução de 10% nos custos com energia elétrica após a implementação da energia solar. As cascas de batatas são doadas para outros produtores da região, que as utilizam como alimentação animal, entre outras iniciativas sustentáveis.

Marcos também adotou o sistema de aquaponia, que combina o cultivo de hortaliças com a criação de peixes. A água do reservatório onde os peixes são criados é utilizada na irrigação, promovendo um ambiente rico em nutrientes e eliminando a necessidade de agrotóxicos.

‌



Marcos Guedes e seu pai na horta sustentável da família Foto cedida : Sodexo

A fazenda e a indústria de processamento, localizada em Mogi Guaçu, São Paulo, empregam 22 famílias. “Estamos agregando valor e expandindo o legado que meu avô começou”, diz Marcos.

Marcos cuida da fábrica e dos processos de pós-colheita, higienização e processamento, enquanto seu pai e sua irmã são responsáveis pelo cultivo no campo. Essa organização não só assegura a qualidade dos produtos, como também preserva e fortalece a tradição da agricultura familiar, um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp