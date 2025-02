Impactos das chuvas no litoral do Paraná afetam a produção de banana A região concentra 59% da produção de banana, a segunda fruta mais importante, ficando atrás apenas da laranja Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 ) twitter

Produção de bananas no litoral do Paraná Foto cedida : Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) do Paraná

A banana é uma das principais culturas agrícolas do Paraná. Em 2023, o estado foi o 13º maior produtor nacional, com uma área de 7,7 mil hectares e uma produção de 160,8 mil toneladas, conforme dados do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

O Brasil, por sua vez, produz 6,8 milhões de toneladas da fruta, distribuídas em 456,5 mil hectares, de acordo com o IBGE.

No entanto, as fortes chuvas que atingiram o estado neste mês afetaram a produção na zona rural de Guaratuba, no litoral do Paraná. A estimativa inicial aponta que cerca de 1,5 mil hectares de bananais foram impactados.

“Num primeiro momento, as perdas se darão na qualidade das frutas a serem colhidas, exigindo um beneficiamento mais acurado dos bananicultores, o que acarreta custos mais elevados, além de redução no preço final, comprometendo a remuneração”, explicou o engenheiro-agrônomo Paulo Andrade, do Departamento de Economia Rural (Deral).

Segundo Andrade, cerca de 80 hectares apresentam perda total de bananas. A recuperação dessas áreas deverá ocorrer apenas ao final deste ano.

O litoral do Paraná concentra 59% da produção estadual de bananas, representando 95 mil toneladas em 4,2 mil hectares. Guaratuba se destaca com 77 mil toneladas produzidas em 3,2 mil hectares.