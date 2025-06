Inovação, tradição e experiências sensoriais no São Paulo Coffee Festival 2025 Nescafé convida o público para redescobrir o café na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h36 ) twitter

A caneca ícone da Nescafé Foto cedida: Nescafé

Começa nesta sexta-feira e vai até domingo a edição 2025 do São Paulo Coffee Festival, na Bienal do Ibirapuera, que transforma a cidade na capital nacional da cultura cafeeira.

O evento reúne marcas consagradas, pequenos produtores, baristas renomados e um público apaixonado pelo universo do café.

Inspirado no modelo londrino, o festival oferece uma programação intensa, com degustações gratuitas, workshops com especialistas, competições de barismo, música ao vivo e uma verdadeira imersão nas diferentes formas de preparo e consumo da bebida.

O estande da NESCAFÉ convida os visitantes a embarcar em uma jornada completa pelo universo do café, unindo tradição, inovação e experiências interativas.

E tem mais: no festival, o público poderá conhecer de perto a linha Origens do Brasil, que valoriza as regiões cafeeiras do país. Tive a oportunidade de visitar uma das propriedades produtoras no Espírito Santo, onde acompanhei de perto o trabalho incrível da família da Kaézia e do Kiki. Essa experiência fez parte da Expedição Regenera, do Nescafé Plan. A série especial de matérias você acompanhará aqui no Mundo Agro. Vale muito a pena conferir!

Ah, e uma dica: ser barista não é tarefa fácil. Respeite o artista que prepara aquele café especial que chega até você com tanto cuidado.

No evento você também poderá encontrar com a querida Bárbara Velo, Gerente de ESG de Cafés Nestlé e Coffee Expertise — que tive a honra de conhecer durante a expedição. Ela estará na mesa-redonda “Ascensão do Solúvel”, debatendo o crescimento do café solúvel no Brasil e seu papel na democratização do consumo.

“O São Paulo Coffee Festival é uma excelente oportunidade de mostrar como a NESCAFÉ está presente em diferentes momentos e perfis de consumo, sempre com qualidade, variedade e conexão com os consumidores”, disse Bárbara Velo.

Bárbara Velo, Gerente de ESG de Cafés Nestlé e Coffee Expertise Foto cedida: Nescafé

Com uma paixão contagiante pelo café e um olhar afiado sobre sustentabilidade e inovação, Bárbara mostra que é possível fazer a diferença da fazenda à xícara.

Então fica o convite: vá até o festival, experimente, converse com quem vive o café e depois me conta — porque esse evento está imperdível!

