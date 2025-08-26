Investimentos em tecnologia no agronegócio somam R$ 1,13 bilhão em 2024 Tecnologia antes, durante e depois da porteira contribui para eficiência e gestão de riscos no agro Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

Investimentos em AgTechs em 2024 representam R$ 1,13 bi, aponta Itaú BBA Fto cedida: CNA

O agronegócio brasileiro movimentou R$ 1,13 bilhão em startups em 2024 e parte desse investimento reflete a crescente importância da tecnologia na gestão de risco do setor.

Em entrevista ao Mundo Agro, Matheus Borella, líder em Estratégia e Inovação no Agronegócio do Itaú BBA, detalhou as áreas que mais atraíram investidores, explica o conceito de soluções “Antes da Porteira” e comentou como bancos e ecossistemas de inovação, como o CUBO Agro, contribuem para modernizar a produção e fortalecer a cadeia produtiva.

Matheus Borella, líder em Estratégia e Inovação no Agronegócio do Itaú BBA Foto cedida: Itaú BBA

Mundo Agro: O que representa o valor investido em AgTechs em 2024?

‌



Matheus Borella: O valor de R$ 1,13 bilhão representa o total aportado nas movimentações (Investimentos e Aquisições) em startups voltadas para o agronegócio no ano 2024 no Brasil, de acordo dados públicos.

Mundo Agro: Quais foram as duas principais áreas de interesse dos investidores em AgTechs?

‌



Matheus Borella: As duas principais áreas de interesse por parte dos investidores foram startups voltadas para o financiamento agrícola, as chamadas AgFintechs, e soluções de Insumos Tecnológicos, ou seja, nano/biotecnologia na produção de defensivos e fertilizantes.

Mundo Agro: O que são soluções “Antes da Porteira” e por que elas se destacaram em 2024?

‌



Matheus Borella: São as atividades e soluções que o produtor rural precisa antes do início da produção, por exemplo: Financiamentos; Compra de Insumos; Máquinas e Equipamento; Análise Genética, entre outras necessidades relevantes para o planejamento da safra.

As soluções se destacaram por conta do ano desafiador que o setor enfrentou, direcionando os esforços dos produtores e investidores para uma gestão de riscos mais assertiva, bem como no melhor uso e planejamento dos seus recursos, aumentando sua necessidade de produzir mais utilizando menos e maior necessidade de financiamento

Mundo Agro: Por que os investidores adotaram uma postura mais cautelosa em 2024?

Matheus Borella: Os investimentos em AgTechs se concentraram em rodadas pequenas, com algumas exceções (apenas 3 com um valor acima dos R$ 100 MM), muito por conta do momento do setor e da elevação da taxa de juros.

Mundo Agro: Como a tecnologia está contribuindo para a gestão de risco no setor agropecuário?

Matheus Borella: A tecnologia tem o potencial de contribuição na gestão de risco nos 3 elos do Agro: Antes, Dentro e Depois da Porteira

No antes, a tecnologia ajuda desde a gestão de riscos para financiamento do agro, por exemplo através da análise de dados, bem como do uso de novas tecnologias para maior eficiência nas aplicações de insumos na produção.

Dentro da porteira, a tecnologia reduz risco por meio da gestão para tomada de decisão, sejam dados climáticos, uso estratégico de insumos e estratégias de plantio e colheita.

Por fim, no depois da porteira a tecnologia pode auxiliar com ferramentas de gestão de risco comercial, apontando os melhores momentos de venda da mercadoria, bem como rastreabilidade, por exemplo.

Mundo Agro: Como você enxerga o papel de bancos como o Itaú BBA no incentivo à inovação?

Matheus Borella: Acreditamos que ecossistemas de inovação como o Cubo, iniciativa liderada pelo Itaú, são fundamentais para fomentar a geração de negócios e promover a inovação entre players do mercado (como corporações e startups)

No Cubo, além de privilegiar uma integração entre startups e corporações, existe a possibilidade sempre de conectar num só lugar investidores, potenciais clientes, empreendedores e interessados em novas tecnologias.

Nesse sentido, o Itaú BBA participa como um dos fundadores e mantenedores do CUBO Agro, HUB 100% agro em parceria com empresas como a Cargill, CNH, Corteva, São Martinho e Suzano, com o intuito de fomentar a inovação no agronegócio por meio das mais de 50 startups cuidadosamente selecionadas.

