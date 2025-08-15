Lençóis Maranhenses recebem título de Patrimônio Mundial Parque nacional do Maranhão é reconhecido pela Unesco por sua beleza e biodiversidade Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 15/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h33 ) twitter

Unesco concede título de Patrimônio Mundial aos Lençóis Maranhenses Foto cedida: Secom Gov MA

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, recebeu oficialmente o título de Patrimônio Mundial Natural da Unesco.

A cerimônia em Barreirinhas contou com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do governador Carlos Brandão e de representantes da Unesco e do ICMBio.

Com 155 mil hectares de dunas e lagoas de água doce, o parque é considerado um fenômeno natural único, localizado em uma região de transição entre Cerrado, Caatinga e Amazônia.

O reconhecimento destaca sua beleza excepcional e a importância de conservar ecossistemas raros e frágeis.

‌



O governo do Maranhão lançou o projeto “Diálogos sobre o Patrimônio Mundial Natural: Lençóis Maranhenses, um tesouro em nossas mãos”, reunindo autoridades e lideranças locais para discutir ações de preservação e desenvolvimento turístico sustentável.

O título chega em um momento de expansão do turismo no estado, que registra recorde de visitantes e reforça a relevância econômica e cultural dos Lençóis Maranhenses para o Maranhão e o Brasil.

