Lençóis Maranhenses recebem título de Patrimônio Mundial
Parque nacional do Maranhão é reconhecido pela Unesco por sua beleza e biodiversidade
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, recebeu oficialmente o título de Patrimônio Mundial Natural da Unesco.
A cerimônia em Barreirinhas contou com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do governador Carlos Brandão e de representantes da Unesco e do ICMBio.
Com 155 mil hectares de dunas e lagoas de água doce, o parque é considerado um fenômeno natural único, localizado em uma região de transição entre Cerrado, Caatinga e Amazônia.
O reconhecimento destaca sua beleza excepcional e a importância de conservar ecossistemas raros e frágeis.
O governo do Maranhão lançou o projeto “Diálogos sobre o Patrimônio Mundial Natural: Lençóis Maranhenses, um tesouro em nossas mãos”, reunindo autoridades e lideranças locais para discutir ações de preservação e desenvolvimento turístico sustentável.
O título chega em um momento de expansão do turismo no estado, que registra recorde de visitantes e reforça a relevância econômica e cultural dos Lençóis Maranhenses para o Maranhão e o Brasil.
