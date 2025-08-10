Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Avião cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas

Autoridades ainda investigam causa do acidente; aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib

Brasília|Do Estadão Conteúdo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Duas pessoas morreram na queda de um avião em Santo Amaro, MA.
  • A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib.
  • O piloto, Victor Manoel Britto, foi identificado como uma das vítimas.
  • As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Acidente deixou duas vítimas fatais Divulgação/PMMA - 09.08.2025

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no município de Santo Amaro, no Maranhão, na tarde deste sábado (9).

A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA).

O acidente aconteceu na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, próximo à cidade de Santo Amaro (MA).

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a aeronave parcialmente destruída e de ponta cabeça.


Leia mais

Um dos ocupantes foi identificado como Victor Manoel Britto, que pilotava o avião no momento do acidente.

Nagib lamentou a partida de Manoel, chamando-o de “jovem cheio de vida, apaixonado com tantos sonhos pela frente” e “um amigo muito próximo que a aviação me presenteou”.


Victor estava acompanhado de uma mulher, que não teve a identidade revelada.

As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.