Avião cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas
Autoridades ainda investigam causa do acidente; aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib
Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no município de Santo Amaro, no Maranhão, na tarde deste sábado (9).
A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA).
O acidente aconteceu na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, próximo à cidade de Santo Amaro (MA).
Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a aeronave parcialmente destruída e de ponta cabeça.
Um dos ocupantes foi identificado como Victor Manoel Britto, que pilotava o avião no momento do acidente.
Nagib lamentou a partida de Manoel, chamando-o de “jovem cheio de vida, apaixonado com tantos sonhos pela frente” e “um amigo muito próximo que a aviação me presenteou”.
Victor estava acompanhado de uma mulher, que não teve a identidade revelada.
As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades.
