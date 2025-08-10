Avião cai nos Lençóis Maranhenses e deixa duas pessoas mortas Autoridades ainda investigam causa do acidente; aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib Brasília|Do Estadão Conteúdo 10/08/2025 - 08h39 (Atualizado em 10/08/2025 - 09h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Duas pessoas morreram na queda de um avião em Santo Amaro, MA.

A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib.

O piloto, Victor Manoel Britto, foi identificado como uma das vítimas.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Acidente deixou duas vítimas fatais Divulgação/PMMA - 09.08.2025

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no município de Santo Amaro, no Maranhão, na tarde deste sábado (9).

A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA).

O acidente aconteceu na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, próximo à cidade de Santo Amaro (MA).

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a aeronave parcialmente destruída e de ponta cabeça.

‌



Um dos ocupantes foi identificado como Victor Manoel Britto, que pilotava o avião no momento do acidente.

Nagib lamentou a partida de Manoel, chamando-o de “jovem cheio de vida, apaixonado com tantos sonhos pela frente” e “um amigo muito próximo que a aviação me presenteou”.

‌



Victor estava acompanhado de uma mulher, que não teve a identidade revelada.

As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades.

