Mercado de fertilizantes: A alta nos preços da ureia e seus impactos O setor enfrenta uma alta nos preços, impulsionada por uma série de fatores globais interligados Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Ureia é usada nas plantações de milho e soja Foto cedida : Ascom Sistema Faese/Senar

A ureia é um fertilizante que contém cerca de 46% de nitrogênio e é produzida por meio de um processo químico que utiliza gás natural ou carvão como matéria-prima. É um dos fertilizantes nitrogenados mais utilizados no mundo e essencial para o crescimento das plantas, especialmente em culturas de grãos como soja, milho e trigo.

O mercado de ureia é impactado por variações na produção, nos preços dos insumos e nas condições econômicas globais. Fatores como a produção de gás natural, flutuações nos preços das commodities agrícolas e a crescente demanda de países emergentes afetam os preços e a disponibilidade deste fertilizante. Com isso, a alta nos preços da ureia eleva os custos da produção agrícola.

Os principais produtores são China, Rússia, Irã, Indonésia e Índia, enquanto os grandes importadores incluem Brasil, Índia (que também é produtora) e Estados Unidos.

O Mundo Agro conversou com Lucas Brunetti, analista da consultoria Agro do Itaú BBA, sobre o mercado da ureia.

Lucas Brunetti - analista da Consultoria Agro do Itaú BBA @pauloguimaraes

Mundo Agro: Por que subiu o valor da ureia?

Lucas Brunetti : A ureia subiu, vem subindo nos últimos meses. A alta em janeiro foi de 14,5%. Ela ou todos os fertilizantes da classe dos nitrogenados, eles normalmente são feitos a partir de gás natural. Então, os grandes produtores de nitrogenado são os países que têm abundância de gás natural. Oriente Médio e Rússia. E os preços do gás natural no mercado internacional estão subindo. Isso faz com que o custo desse mercado, o custo de produção desse produto suba. Então, você tem uma sustentação de preços. um grande produtor de ureia que fornece para o mercado brasileiro é o Irã, conhecido por suas grandes reservas de gás natural, mas ele precisou usar uma quantidade maior desse gás no seu mercado doméstico. Teve pouco ou restringiu a matéria-prima para a produção de ureia, de nitrogenados, e com isso ele saiu um pouco do mercado.

Mundo Agro: Quem são os grandes produtores de fertilizantes?

A China é a maior, com 30%, a Índia, com 14% e os Estados Unidos, com 6%.

Já os maiores produtores de fósforo são a China, com 34%, Marrocos, 13% e os Estados Unidos, com 12%.

O fósforo é feito a partir de uma rocha fosfórica. Então, você precisa ter esse mineral no seu país, fazer a mineração dessa rocha para produzir esse fertilizante.

Alguns lugares têm e outros não. No Brasil, por exemplo, não é famoso por ter esse tipo de fertilizante, dessa rocha.

E o potássio, o maior produtor de todos é o Canadá, com 36%, Rússia, 18% e a Bielorrússia, com 15%.

Esse foi o mercado que a gente teve mais apreensão durante a invasão da Ucrânia. Com as primeiras sanções à Rússia e à Bielorrússia porque eles eram os grandes provedores desse macronutrientes para o mercado internacional. Agora, isso já não é mais tanto um problema, a gente viu que os macronutrientes, os fertilizantes estão sendo transportados e comercializados globalmente, mas lembrando que como uma rocha, o potássio também vem de uma rocha e você precisa ter uma certa geologia, só alguns países tem, algumas geologias são propícias e outras não.

Mundo Agro: O que deve acontecer com a entrada dos EUA e Europa no mercado de fertilizantes?

Lucas Brunetti : É o período do ano que eles entram. Eles começam a se preparar para o plantio de verão comprando os fertilizantes agora. Além disso, devido aos preços relativos maiores do milho, devemos observar uma migração de área da soja para o milho nos EUA, o que levaria a um maior consumo de nitrogenados por conta das necessidades especificas de cada cultura. Normalmente, o Brasil compra mais para o segundo semestre, já que vai plantar em setembro, outubro, novembro. Então a gente tem esses períodos mais sazonais.

