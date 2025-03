Mulheres do Agro: Construindo pontes e inspirando gerações Em comemoração ao Mês das Mulheres, o blog abre a porteira para que cada uma conte sua história Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 19/03/2025 - 16h10 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h10 ) twitter

Mulheres do Agro : Helen Jacintho, produtora rural, conselheira COSAG/ FIESP e fundadora do grupo Forbes Mulher Agro Foto cedida: Helen Jacintho

Helen Jacintho, produtora rural, conselheira do Conselho Superior do Agronegócio da FIESP e fundadora do Grupo Forbes Mulher Agro, é uma referência quando o assunto é o agro. Hoje, ela compartilha um pouco de sua trajetória aqui no Blog.

Tive o prazer de conhecê-la durante o projeto Meu Tomatì, idealizado e promovido pela Italcam/SP, que promove os tomates italianos.

Helen é uma das 139 mulheres inspiradoras na obra Ensemble – De Solo a Sinfonia, que reúne relatos reais de superação, liderança e resiliência no mundo. O livro será lançado hoje, em São Paulo.

‌



Helen Jacintho durante evento do "Ensemble – De Solo A Sinfonia Foto : Arquivo pessoal

Confira abaixo o artigo : Mulheres do Agro “Construindo pontes e inspirando gerações

‌



“ Minha trajetória no agronegócio não começou com raízes na terra, mas foi construída por experiências, desafios e conexões com mulheres que abriram caminhos. Cresci em Presidente Prudente, em uma família grande e barulhenta, cercada por mulheres fortes que me ensinaram, sem perceber, que podemos ocupar qualquer espaço.

Minha entrada no agro aconteceu por amor. Conheci meu marido, Bruno, um produtor rural visionário, e nos mudamos para a fazenda. Foi ali que me encantei pelo setor, participando ativamente das operações. Durante 15 anos, vivi intensamente o agro: da pecuária de corte e seleção genética do gado Brahman à produção agrícola com plantio direto, irrigação e agricultura de precisão. A experiência prática me proporcionou um conhecimento profundo e me conectou com mulheres que compartilhavam desafios semelhantes. Assim, nasceu a vontade de criar uma rede que amplificasse a voz feminina no setor.

‌



Sempre acreditei na importância da comunicação para valorizar o agronegócio sustentável. Como colunista da Forbes Brasil, tenho a missão de contar as histórias reais de quem produz com respeito à terra. Também integro o COSAG-FIESP, contribuindo com a perspectiva feminina nas decisões estratégicas do setor.

O grande desafio veio com o convite para fundar o Forbes Mulher Agro (FMA), a mais influente rede de networking feminino do agronegócio brasileiro. Mais do que conectar mulheres, criamos um think tank que fortalece nossa representatividade e inspira novas lideranças. Hoje, o FMA é uma plataforma de transformação e colaboração.

Participar do livro Ensemble: 139 Women Who Make a Difference é um marco na minha trajetória. Estar entre mulheres que impactam o mundo com seu trabalho reforça o poder da conexão e da generosidade. Compartilhar minha experiência no agro e minha missão de comunicar o setor com responsabilidade é uma forma de inspirar outras mulheres a ocuparem seus espaços. Nunca foi tão oportuno ser mulher no agro como agora. Seguimos construindo pontes, um elo de cada vez."

A sessão de autógrafos do Ensemble – De Solo a Sinfonia acontece logo mais, das 16h30 às 21h30, na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi.