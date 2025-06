Novo algodão transgênico alia alta produtividade e fibra de qualidade Cultivar BRS 700FL B3RF, desenvolvida pela Embrapa, entrega resistência a pragas, ciclo tardio e fibras longas e finas para o mercado têxtil Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

Nova cultivar de algodão da Embrapa Foto cedida: Perina, Fabiano

A BRS 700FL B3RF, nova cultivar de algodão transgênico desenvolvida pela Embrapa em parceria com instituições de pesquisa, chega ao mercado com uma combinação rara: fibra de qualidade extralonga, resistência a pragas e alto rendimento produtivo. Indicada para o cultivo em regiões do Cerrado e do Semiárido, a variedade promete elevar o padrão da cotonicultura nacional, especialmente nas áreas tradicionais de produção.

Com ciclo tardio, porte alto e adaptada para primeira safra, a BRS 700FL B3RF apresenta comprimento médio de fibra de 33,5 mm, podendo ultrapassar 34 mm em mais da metade dos ensaios realizados, além de resistência de 32,8 gf/tex e micronaire de 3,7 — atributos que colocam sua fibra entre as mais valorizadas pela indústria têxtil.

A cultivar incorpora a tecnologia Bollgard 3 RRFlex, que confere proteção contra as principais lagartas do algodoeiro e tolerância ao herbicida glifosato, facilitando o manejo fitossanitário. Com rendimento médio superior a 4.500 kg/ha e 38% de rendimento de fibra, destaca-se também por sua resistência à mancha angular e à doença azul, duas das principais preocupações dos produtores em regiões tropicais.

Recomendada para diversos estados — incluindo Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Paraíba e Ceará —, a BRS 700FL B3RF é uma solução genética que atende tanto à demanda do mercado por algodão de alta qualidade, quanto à necessidade do produtor por tecnologia adaptada e produtividade confiável.

