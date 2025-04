“O café é uma memória afetiva” Ele acalma, conforta, incentiva e encoraja. Tomei um café e conversei com o secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/04/2025 - 21h08 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h08 ) twitter

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo Foto: Arquivo pessoal

O Mundo Agro esteve no lançamento das “Rotas do Café de São Paulo”, que aconteceu hoje no Palácio dos Bandeirantes. Você confere a cobertura completa do evento no link abaixo.

Entre um café e outro, servidos pelos produtores das rotas, conversei com o secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena. Sempre muito gentil e atencioso, o nosso bate-papo foi pra lá de especial.

Mundo Agro: Secretário, o café para o senhor é?

Roberto de Lucena: O café, mais do que uma bebida, é memória afetiva. É aquela bebida que as pessoas recorrem quando estão alegres, tristes, quando querem fazer um negócio ou ter uma conversa mais reservada. O café é a bebida que se bebe sozinho, mas também aquela que se compartilha. O café é o cheiro, o cheiro de São Paulo. É a cor do progresso, do desenvolvimento, da prosperidade de São Paulo. O café faz parte da nossa cultura, da nossa gastronomia. Ele é a história do desenvolvimento, que tracionou o progresso de São Paulo no século passado. Devemos muito ao café, mas não estamos apenas falando do passado, estamos falando também do presente e do futuro. São Paulo tem muito a oferecer; é o maior mercado consumidor de café do mundo e ainda temos muito a viver, experimentar e desenvolver no café. Quando se pensa que se chegou no limite, no topo da cadeia, São Paulo ainda tem mais a oferecer. E aí você vê a conexão: através dessa entrega, você tem o desenvolvimento econômico no agro, o turismo rural, a gastronomia e a cultura trabalhando em sinergia para desenvolver São Paulo.

E, para não atrapalhar os compromissos do secretário, encerrei com uma frase e um sorriso...

Mundo Agro: Um dia a gente precisa tomar um café, secretário...

Roberto de Lucena: Sim, precisamos e iremos.

