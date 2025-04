“São Paulo tem o melhor café do Brasil, que me perdoem Minas Gerais e Espírito Santo” Com essa frase, o governador Tarcísio de Freitas encerrou o evento de lançamento das Rotas do Café de São Paulo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 08/04/2025 - 20h41 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h41 ) twitter

Governador Tarcísio de Freitas durante o lançamento das Rotas do Café de São Paulo Foto: Arquivo pessoal

O Governo de São Paulo lançou hoje as Rotas do Café de São Paulo, uma iniciativa que visa incentivar o desenvolvimento regional e o turismo rural e gastronômico.

São cinco rotas com atrativos turísticos ligados ao grão em 25 municípios paulistas. É uma oportunidade de conhecer de perto fazendas dos antigos barões do café, museus históricos e saborear um delicioso cafezinho.

As rotas estabelecidas são: Rota Cuesta, Itaqueri e Tietê Paulista (que abrangem municípios como Brotas, Dois Córregos e Dourado); Rota Circuito das Águas Paulista (Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Amparo e Campinas); Rota Mantiqueira Vulcânica Paulista (Caconde, Espírito Santo do Pinhal e Águas da Prata); Rota Mogiana Paulista (Franca, Pedregulho, Patrocínio Paulista e Cristais Paulista); e Rota Alta Paulista (Marília e Garça).

‌



“As Rotas do Café têm um significado especial. A história de São Paulo está diretamente ligada à do café. As ferrovias do estado foram construídas para transportar o café até o Porto de Santos”, comentou o governador Tarcísio de Freitas.

Rotas do Café de São Paulo Foto: Arquivo pessoal

O projeto busca celebrar alianças em toda a cadeia produtiva e reforçar o propósito de agregar mais valor ao estado.

‌



Em 2025, a produção de café no Brasil está estimada em 51,8 milhões de sacas. O país continua sendo o maior produtor mundial. Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo são os estados que lideram o ranking desse cultivo.

“São Paulo tem o melhor café do Brasil. Me perdoem, Minas Gerais e Espírito Santo”, afirmou Tarcísio.

‌



O secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Jorge Lima, destacou que o estado tem a ambição de liderar o ranking dos produtores. “Queremos reverter essa situação. Somos o terceiro maior produtor, mas queremos subir. Queremos toda a cadeia econômica do café. Queremos produzir tudo”, afirmou Jorge Lima.

São Paulo é o terceiro maior produtor de café arábica do Brasil e o oitavo maior produtor do mundo, totalizando 307,2 mil toneladas produzidas em 2023, de acordo com a Pesquisa Agrícola Mensal do IBGE. Em 2023, a produção de café paulista gerou R$ 7,2 bilhões, contribuindo significativamente para a economia estadual.

As cinco rotas do café têm o potencial de impulsionar o turismo rural no estado.

“Em São Paulo, o café é mais do que uma bebida. Café é um destino. Essas rotas homenageiam toda a cadeia produtiva, do campo até a xícara que alguém serve para você. Em São Paulo, temos café no bule. Viva o café. Viva São Paulo!” disse Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo.

A partir de agora, os estabelecimentos como hotéis, padarias, bares e restaurantes que servem café de São Paulo receberão um selo, uma bandeira que indicará que o café servido naquele local é produzido no estado. “Estamos fazendo um trabalho com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). Precisamos ser mais bairristas. Se todos os locais de São Paulo tiverem essa bandeira, estaremos chancelando o café de São Paulo", afirmou Edson Fernandes, secretário-executivo de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Confira logo mais uma entrevista exclusiva que o Mundo Agro fez com Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo.

