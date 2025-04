O guardião da cocheira: a vida simples de Nenê entre os cavalos Uma história de amor por cavalos e pela vida no mato Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 16/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 02h00 ) twitter

Nenê, proprietário da Cocheira do Nenê, em Itu Foto: Arquivo pessoal

Eu finalmente conheci José Gonçalves da Silva, mais conhecido em Itu como Nenê. São mais de 30 anos cuidando dos cavalos de muita gente da cidade, mas ele não troca a paixão pelo mato e pelo interior por nada.

Natural de Morro Agudo, também no interior de São Paulo, Nenê tem algo que eu ainda não consegui identificar. Tive a impressão de já conhecê-lo. Carismático, simpático, com uma sinceridade no olhar e nas palavras… Acho que me identifiquei com sua simplicidade, algo cada vez mais difícil de encontrar nas pessoas de hoje.

Antes de chegar a Itu, Nenê trabalhava com bois e foi ao município para trabalhar na cocheira do cunhado. Foi nesse momento que decidiu abrir sua própria cocheira.

“Foi crescendo, crescendo, e hoje cuido de muitos cavalos,” comentou Nenê.

‌



Nenê, da Cocheira do Nenê, em Itu Foto: Arquivo pessoal

É na Cocheira do Nenê que a médica veterinária Alexia Gazzola Steiner — cuja história você já conhece aqui no blog — deixa suas três éguas.

O Sr. Nenê gosta de todas as raças de cavalos. “Olha, eu fui criado no berço do Mangalarga, sabe? Eu gosto de cavalos. Mas o que eu gosto mesmo é do Mangalarga,” enfatizou com um sorriso no rosto.

‌



Aproveitando o cenário em que estávamos, perguntei ao Nenê se ele se via morando em outro lugar ou fazendo outra coisa. Ele me respondeu, com aquele olhar sereno e sábio.

“Não. Eu gosto do que eu faço, né? E o desafio de hoje, a gente tem que enfrentar no dia a dia, porque a mão de obra está complicada. Então, hoje em dia, a gente tem que ser patrão e empregado, porque não está fácil.”

