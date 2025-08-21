Os touros estrelas de Barretos: Cobiçado, Mérito e Eterno Animais de renome nacional e milionários ganham os holofotes nas finais da PBR Brazil, LNR e Barretos International Rodeo Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

Cobiçado, leito melhor touro de Barretos nos dois últimos anos Foto cedida: JW FOTO ARENA

Na arena da 70ª Festa do Peão de Barretos, que hoje e vai até 31 de agosto, o show não é só dos competidores. Os touros são verdadeiras estrelas. Entre os nomes mais aguardados estão Cobiçado, Mérito e Eterno, animais reconhecidos por força, agilidade e desempenho impecável.

Cobiçado, da Companhia Tércio Miranda, foi eleito melhor touro de Barretos nos dois últimos anos e encerrou a edição anterior com impressionantes 47,13 pontos. Pesando 750 quilos e com apenas 6 anos, o animal já recebeu propostas de até R$ 1,5 milhão, sem estar à venda. Eterno e Mérito, por sua vez, impressionam pela potência e técnica, consolidando-se como ícones do rodeio nacional.

A estreia do jovem Acesso Negado também promete agitar o público. Com apenas 4 anos e avaliado em mais de R$ 2 milhões, o animal chama atenção pela agilidade e força, tornando-se a nova sensação do circuito.

Além das montarias em touros, a Festa do Peão de Barretos reúne diversas modalidades, como Três Tambores, Team Roping, Bareback e Sela Americana, com finais programadas entre 21 e 31 de agosto.

Com cerca de 3,5 mil competidores e premiação superior a R$ 1,5 milhão, o evento reafirma seu papel como palco principal do rodeio brasileiro.

