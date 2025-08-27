Raça bovina Greyman estreia na Expointer com filhote de vaca de 198 quilos Nascida em fevereiro, a terneira da Cabanha Guarita marca a primeira participação da raça australiana na feira de Esteio Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

De pelagem cinza e temperamento dócil, Greyman estreia na Expointer Foto cedida: SEAPI/RS

A Expointer 2025, feira que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul, será palco da primeira participação da raça bovina Greyman.

De pelagem acinzentada e 198 quilos, a terneira (filhote de vaca) Guarita TEG 003 será a primeira representante da raça bovina Greyman a participar da Expointer. O animal nasceu em fevereiro deste ano e é criação de Luiz Carlos Ardenghy Sobrinho, da Cabanha Guarita, em Palmeira das Missões.

“É a primeira vez dessa raça na feira”, comemorou Ardenghy, que também preside a Associação Brasileira de Murray Grey e Greyman (ABMGG).

De origem australiana, o Greyman é resultado do cruzamento entre Murray Grey e Brahman, unindo qualidade de carne, rusticidade e resistência a diferentes condições climáticas.

No Brasil, a criação começou em Rondônia e hoje está presente em vários estados, do Norte ao Sul do país.

“É uma raça muito adaptável e que vem dando certo em todas as regiões onde foi implantada”, explicou Luiz.

A Cabanha Guarita, com mais de 25 anos de tradição, participa da Expointer também com exemplares de Murray Grey e do Cavalo Crioulo.

Para a feira, a terneira foi preparada com alimentação a campo e pastagem de inverno, além de um processo de doma leve, para que se adapte ao ambiente e conviva bem com os demais animais no parque.

