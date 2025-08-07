Ram consolida liderança em picapes grandes
Marca tem 64% do mercado e comemora sucesso da Rampage
A Ram continua firme em sua trajetória de sucesso no Brasil, mantendo-se como líder absoluta no segmento de picapes grandes com mais de 64% de participação de mercado entre janeiro e julho de 2025.
Além disso, a marca comemora um feito marcante com a Rampage — a primeira picape da Ram produzida fora da América do Norte — que ultrapassou 48 mil unidades emplacadas desde o seu lançamento.
Com mais de 15 mil veículos vendidos apenas nos sete primeiros meses do ano, a Ram reforça seu protagonismo ao aliar força, luxo e tecnologia no mercado nacional.
