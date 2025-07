Picape elétrica e “barata” de Jefferson Bezos já sobe de preço nos EUA Slate custará US$ 25 mil e se aproxima do preço de outros veículos no mercado americano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/07/2025 - 09h36 (Atualizado em 08/07/2025 - 09h36 ) twitter

Slate Slate/Divulgação

O plano da Slate de lançar uma picape elétrica é compacta a um preço acessível nos Estados Unidos já está distante da realidade. A marca Slate que apresentou uma picape compacta que custaria “até vinte mil dólares” no mercado americano já atualizou seu site onde mostra o preço de US$ 25 mil, um aumento maior do que 25% em relação à proposta original. A Slate recebe pedidos da picape mas até agora nenhuma unidade foi entregue.

Slate Slate/Divulgação

De porte compacto a Slate, que também é o nome da utilitária, terá motor elétrico traseiro com 201cv e torque de 26,4 kgfm, alimentado por bateria de 52,7 kWh ou 84,3 kWh, para uma autonomia mediana de 240 e 386km, segundo o ciclo NEDC. Com velocidade máxima limitada a 145km/h o 0-100km/h é feito em 8s, o que faz de picape um veículo de perfil urbano de olho na demanda por carros elétricos que nos EUA se restringe a grandes cidades onde há pontos de carga em estados como Califórnia, Flórida, Nova York, Washington entre outros.

Slate Slate/Divulgação

A decisão de aumentar o preço não foi comentada pela empresa mas um ajuste de contas do governo Donald Trump retirou incentivos tributários para a produção de carros elétricos e energia limpa nos EUA. Como resultado, os custos de produção que eram mais baixos para várias empresas, serão reajustados e com isso vários segmentos refazem suas contas.

Slate Slate/Divulgação

O ajuste de contas se deve ao “One Big Beautiful Bill” que reduz incentivos para a produção de modelos elétricos, energia solar e corta custos administrativos em diversas áreas. Empresas como a Tesla serão afetadas pelos custos mais altos o que leva a crer na suposta crise entre o presidente Trump e o empresário Elon Musk que deixou o conselho de administração republicano.

‌



