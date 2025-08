Ram Rampage 2026 está mais equipada e parecida com picapes grandes Picape já teve mais de 45 mil unidades vendidas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/08/2025 - 18h44 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h44 ) twitter

Rampage 2026

A Ram apresentou as novidades da linha 2026 da Rampage, picape intermediária desenvolvida e produzida no Brasil com mais de 45 mil unidades vendidas. Há mudanças bem pontuais como lanternas escuras, inspiradas no visual das picapes grandes da marca e novos equipamentos. Os preços também foram reduzidos em até R$ 30 mil.

Rampage 2026

As versões Rebel, Laramie Night Edition e R/T da Rampage 2026 passam a contar com lanternas escurecidas, seguindo o padrão visual das picapes importadas Ram 1500, 2500 e 3500 com o mesmo pacote. A versão R/T também recebeu nova calibração de suspensão, com foco em maior conforto sem comprometer o comportamento esportivo segundo a marca. Os pneus Pirelli 235/55 R19 da R/T passam a contar com a tecnologia Seal Inside, que permite continuar rodando mesmo após perfurações de até 5 mm, graças ao selante interno que reduz perdas de pressão e evita imprevistos em cerca de 85% dos casos.

Rampage 2026

Já a versão Big Horn passa a sair de fábrica com sensores de estacionamento dianteiros, item que complementa a lista de equipamentos sem alterações nas demais configurações.

Rampage 2026

A Rampage segue disponível com duas opções de motorização:

• 2.2 turbodiesel com 200 cv e 450 Nm de torque (45,9 kgfm)

• 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina, com 272 cv e 400 Nm (40,8 kgfm)

Ambas as motorizações são combinadas a câmbio automático de nove marchas e tração 4x4 com modo reduzido, além de controle de descida (HDC), reforçando a proposta off-road da picape.

Rampage 2026

A linha 2026 mantém também os sistemas de assistência à condução (ADAS) de nível 2, com piloto automático adaptativo com Stop & Go, alerta de saída de faixa com correção ativa e centralização de faixa. Os recursos estão disponíveis nas versões Rebel, Laramie e R/T desde a linha 2025. Segundo a marca, a Ram Rampage 2026 chega às concessionárias ao longo deste mês de agosto.

