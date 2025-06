Segunda Sem Carne transforma hábitos e preserva recursos Campanha mostra como mudar o prato pode ajudar o planeta Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campanha Segunda sem Carne Foto cedida: Sociedade Vegetariana Brasileira

A Segunda Sem Carne é uma campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) que propõe a substituição das proteínas animais por vegetais ao menos uma vez por semana. Presente em mais de 40 países — e considerada a maior do mundo no Brasil — a iniciativa reforça que pequenas mudanças de hábito podem gerar grandes impactos ecológicos.

Segundo a SVB, deixar de consumir carne, leite e ovos por apenas um dia contribui significativamente com o meio ambiente: são cerca de 3.500 litros de água economizados, 22 m² de terra preservados, 8 kg de grãos poupados e a redução de 12 kg de CO₂ na atmosfera.

No estado de São Paulo, os resultados acumulados chamam atenção: mais de 1 bilhão de litros de água poupados e 197 mil toneladas de CO₂ evitadas desde a adoção da campanha em instituições públicas e privadas.

“A campanha é uma forma prática e acessível de agir pela preservação do planeta. Escolhas alimentares conscientes podem reduzir a pressão sobre os recursos naturais e contribuir para um futuro mais sustentável”, afirma Mônica Buava, presidente da SVB.

‌



Para incentivar a transição alimentar, a SVB oferece materiais gratuitos, como guias, livros de receitas e sugestões de cardápios vegetais. A organização também presta apoio técnico a escolas, empresas e estabelecimentos comerciais interessados em incluir opções mais sustentáveis em suas rotinas.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp