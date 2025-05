Empresários são presos com R$ 1,2 milhão em malas no aeroporto de Brasília A investigação começa com foco na lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 20/05/2025 - 21h05 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mala com dinheiro encontrada pela PF no aeroporto de Brasília Reprodução/PF

Três empresários foram presos em flagrante no aeroporto de Brasília com R$ 1,2 milhão em espécie em malas.

Segundo fontes na Polícia Federal, na hora do flagrante eles afirmaram que iam de carro para Goiás e que o dinheiro seria usado para comprar “insumos” para a empresa deles.

Em uma apuração preliminar, a PF já identificou que uma empresa apresentada tem mais de 30 CNAE, que são códigos de classificação do tipo de atividade econômica exercido.

Em um primeiro momento não houve identificação de nenhuma relação política dos três homens, que vinham em um vôo de Manaus.

‌



A investigação começa com foco na lavagem de dinheiro, mas quando aprofundadas é possível terem a ampliação do rol de crimes.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.