Operação contra PCC expõe problemas entre as forças e necessidade de maior integração nacional Maior operação contra crime organizado teve 3 coordenações diferentes, alvos em comum, suspeita de vazamento e 8 foragidos Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 28/08/2025 - 21h15 (Atualizado em 28/08/2025 - 21h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação contra crime organizado na avenida Faria Lima LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.08.2025

Pouco antes das 6 horas desta quinta-feira (28), homens do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal e da Receita Federal já estavam nas ruas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão de pelo menos 350 alvos.

Desta vez não era apenas uma operação, mas três. Operação Quasar, coordenada pela Delecor da superintendência da PF em São Paulo, a Operação Tank, coordenada pela DRPJ da superintendência da PF no Paraná, e a Operação Carbono Oculto, coordenada pelo Gaeco, do Ministério Público de São Paulo.

Em comum, todas tinham o mesmo teor investigativo: lavagem de dinheiro do crime organizado, migrando para o mercado legal dentro do setor de combustíveis.

O alcance das operações foi enorme, e a eficácia também. Mas os problemas não podem ser ignorados.

‌



Às 6 horas, informações importantes da operação do Ministério Público já estavam no ar em alguns sites. Pouco mais de uma hora depois, o ministério da Justiça e Segurança Pública convocou jornalistas para uma entrevista coletiva às 11h. Mesmo horário em que o Ministério Público de São Paulo faria a coletiva sobre a operação carbono oculto.

Para fontes no Ministério Público, “a PF marcar uma coletiva no mesmo horário que a do MP constrangeu a Receita, as outras instituições e os próprios delegados federais”.

‌



Já na PF, os burburinhos são de que a comunicação da operação do Ministério Público teria atrapalhado a prisão de oito dos 14 alvos de prisão.

Segundo um policial federal, sob anonimato, “é o que se vê quando suspeitos com alto poder aquisitivo sabem que são alvo antes de batermos à porta”, sugerindo que um vazamento de informações teria provocado a fuga de alvos.

‌



Em uma tentativa de apaziguar as relações, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enalteceu o trabalho integrado de órgãos fazendários de todas as forças envolvidas nas três operações. Ele afirmou que a aprovação da PEC da segurança pelo Congresso Nacional é primordial para aprimorar o combate ao crime organizado. Mas é o projeto antimáfia que tem provocado maior discordância entre o MJSP e o Ministério Público.

A criação de uma agência antimáfia para enfrentar facções criminosas é uma demanda de gestores da segurança pública, mas não conta com a aprovação de membros importantes do executivo federal, como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos. Ele declarou em um evento esta semana que “alguns, por interesses desconhecidos, querem criar uma nova agência para combater crime organizado” e afirmou que “essa agência já existe e é a Polícia Federal”.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.