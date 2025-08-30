PF envia nomes de foragidos de operação contra PCC para lista vermelha da Interpol Dois dos principais alvos estão entre os foragidos; PF vai investigar se houve vazamento de informações Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 30/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 11h16 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal enviou nomes de oito foragidos para a lista vermelha da Interpol.

Os principais alvos são Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, ligados à empresa Copape.

A PF investiga um total de 14 mandados de prisão, com oito ainda em aberto.

As operações envolveram a cooperação da Receita Federal e focaram em crimes na cadeia produtiva de combustíveis sob domínio do PCC. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mohamad Hussein Mourad é um dos oito foragidos Reprodução/Linkedin/ Mohamad Hussein Mourad - 28.8.2025

A Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal recebeu na manhã deste sábado (30) a autorização judicial para inserção na lista de difusão vermelha da Interpol dos nomes dos oito foragidos das operações realizadas pela PF nesta semana contra a atuação do crime organizado na cadeia produtiva de combustíveis.

Os dois principais nomes são os de Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”. Segundo investigação do Ministério Público, ambos são os verdadeiros “donos da Copape”, empresa produtora de combustíveis investigada pela Polícia Federal.

Veja a lista:

Felipe Renan Jacobs Renato Renard Gineste Rodrigo Renard Gineste Daniel Dias Lopes Roberto Augusto Leme da Silva (“Beto Louco”) Miriam Favero Lopes Mohamad Hussein Mourad Celso Leite Soares

Dois dias após as operações Quasar e Tank, oito dos 14 mandados de prisão continuam em aberto.

O alto número de foragidos chama a atenção. Entre os seis presos, pelo menos um foi encontrado fugindo, dentro de um iate em Santa Catarina. A PF agora vai investigar possíveis vazamentos de informações.

As duas operações da PF foram deflagradas na quinta-feira (28), junto à operação Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo. A Receita Federal participou das três operações.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez estados, todos envolvidos no domínio da cadeia produtiva de combustíveis, parte da qual estava sob controle do PCC (Primeiro Comando da Capital).

