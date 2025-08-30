PF envia nomes de foragidos de operação contra PCC para lista vermelha da Interpol
Dois dos principais alvos estão entre os foragidos; PF vai investigar se houve vazamento de informações
A Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal recebeu na manhã deste sábado (30) a autorização judicial para inserção na lista de difusão vermelha da Interpol dos nomes dos oito foragidos das operações realizadas pela PF nesta semana contra a atuação do crime organizado na cadeia produtiva de combustíveis.
Os dois principais nomes são os de Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”. Segundo investigação do Ministério Público, ambos são os verdadeiros “donos da Copape”, empresa produtora de combustíveis investigada pela Polícia Federal.
Veja a lista:
- Felipe Renan Jacobs
- Renato Renard Gineste
- Rodrigo Renard Gineste
- Daniel Dias Lopes
- Roberto Augusto Leme da Silva (“Beto Louco”)
- Miriam Favero Lopes
- Mohamad Hussein Mourad
- Celso Leite Soares
Dois dias após as operações Quasar e Tank, oito dos 14 mandados de prisão continuam em aberto.
O alto número de foragidos chama a atenção. Entre os seis presos, pelo menos um foi encontrado fugindo, dentro de um iate em Santa Catarina. A PF agora vai investigar possíveis vazamentos de informações.
As duas operações da PF foram deflagradas na quinta-feira (28), junto à operação Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo. A Receita Federal participou das três operações.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez estados, todos envolvidos no domínio da cadeia produtiva de combustíveis, parte da qual estava sob controle do PCC (Primeiro Comando da Capital).
