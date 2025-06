PF indicia Bolsonaro e diretor escolhido por Lula em inquérito que investiga Abin paralela Relatório entregue ao STF indicia mais de 30 nomes suspeitos de usar a estrutura da Abin para espionar inimigos políticos de Bolsonaro Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 17/06/2025 - 09h21 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem foram indiciados no inquérito da Abin paralela PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Polícia Federal indiciou mais de 30 pessoas suspeitas de usar a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar inimigos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O relatório foi entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os principais indiciados estão Bolsonaro, o filho do ex-presidente e vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), que na época dirigia a Abin, e o atual diretor-geral do órgão, Luiz Fernando Correa, indicado pelo presidente Lula (PT-SP).

No relatório de mais de 800 páginas, a PF detalha, além do monitoramento de inimigos políticos de Bolsonaro, como ministros, políticos e até jornalistas, a arapongagem contra servidores da Receita Federal que atuaram para investigar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Em julho de 2024, vazou uma gravação de 2020 de uma conversa entre o então presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e advogadas do senador Flávio Bolsonaro discutindo um monitoramento desses auditores da Receita Federal.

‌



Na gravação, Ramagem sugere que uma instauração de procedimento administrativo contra os auditores da Receita Federal provocaria mudanças em seus cargos.

Já Correa é acusado de interferir nas investigações. Segundo a PF, ele protegeu servidores envolvidos e tentou atrapalhar as investigações.

‌



O inquérito, que já se arrastava há dois anos, teve sete operações autorizadas pelo STF. Entre os demais indiciados estão agentes de carreira da Abin que teriam sido cooptados por policiais federais no período.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.