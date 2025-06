PF mira desvio de emendas parlamentares de gabinete de deputado; STF afasta prefeitos Supremo mandou quebrar sigilo telefônico do deputado federal Félix Mendonça (PDT) Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 27/06/2025 - 09h18 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h18 ) twitter

Dinheiro encontrado na residência de um dos suspeitos alvos de busca e apreensão na Operação Overclean Divulgação/Polícia Federal

A quarta fase da Operação Overclean da Polícia Federal, deflagrada nesta sexta-feira (27), investiga a atuação de um grupo que desviava emendas parlamentares do gabinete do deputado federal Félix Mendonça (PDT-BA).

Segundo fontes na corporação, indícios de que seu assessor parlamentar, Marcelo Chaves Gomes, atuava como principal operador financeiro do esquema. Gomes foi afastado das funções e alvo de busca e apreensão em seus endereços.

A PF também pediu o afastamento de servidores dos cargos nas prefeituras suspeitas de fraude nas emendas.

Os prefeitos dos municípios de Ibipitanga e Paratinga também foram afastados dos cargos, por determinação do ministro Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal).

‌



Alvos da Operação

Ibipitanga

• Prefeito: Humberto Raimundo Rodrigues de Oliveira (PT)

• Medidas: Busca e Afastamento

‌



Boquira

• Prefeito: Alan Machado França (PSB)

• Medidas: Busca e Afastamento

‌



Paratinga

• Ex-Prefeito: Marcel José Carneiro de Carvalho (PT)

• Medida: Busca

