PF prende bicampeão de Fórmula Truck e dois policiais civis de São Paulo por suspeita de corrupção Os três são investigados ainda por suposto envolvimento no caso Gritzbach, delator do PCC Natália Martins 25/06/2025 - 15h42 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h42 )

O piloto Roberval Andrade, suspeito de crime de corrupção Reprodução/Instagram @robervalandrade15

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (25) o bicampeão da Copa de Fórmula Truck Roberval Andrade e outros dois policiais civis que atuariam para acobertar o piloto em investigações na Polícia Civil de São Paulo.

Roberval é investigado pela PF pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Segundo fontes na corporação, os policiais Sérgio Ribeiro, do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc), e Marcelo Marques de Souza, conhecido como Bombom, do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), cobrariam propina para atrapalhar e vazar informações de investigações da Polícia Civil do estado sobre atuação criminosa de Roberval na Fórmula Truck.

O piloto teria pago R$ 700 mil em propina para Bombom em troca de recuperar um helicóptero apreendido pela Justiça. Os policiais teriam falsificado documentos para alegar que a aeronave pertenceria a uma empresa e, assim, enganar a Justiça. A aeronave, avaliada em alto valor não revelado, foi bloqueada pela Justiça junto a outros bens e recursos que podem somar R$ 12 milhões.

Roberval era piloto e ficou famoso quando venceu a Fórmula Truck nos anos de 2002 e 2010, e a Copa Truck, em 2018.

‌



A Operação Augusta visa desarticular um esquema de corrupção e vazamento de informações sigilosas envolvendo agentes públicos e particulares e apura suspeita de envolvimento do grupo com o caso Gritzbach, o empresário que lavava dinheiro para o PCC e virou delator contra a facção.

A ação é realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo, e conta com o apoio da Polícia Militar e da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

‌



Os investigados poderão responder por crimes como corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, quebra de sigilo bancário e advocacia administrativa. As investigações seguem em andamento sob sigilo.

