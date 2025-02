Procuradoria-Geral da República pede condenação da cúpula da PM do DF por omissão no dia 8 de janeiro A PGR pede condenação dos ex-comandantes militares por tentativa de abolição do estado democrático, golpe de estado e outros crimes Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 14/02/2025 - 19h44 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h44 ) twitter

PGR pediu condenação de cúpula da Polícia Militar do DF por omissão no 8 de janeiro Joédson Alves/Agência Brasil

Em 90 páginas, o procurador-geral da República pede a condenação da cúpula da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) por omissão nos atos de 8 de janeiro. Os ex-comandantes Fábio Augusto Vieira, Klepter Rosa e Jorge Eduardo Naime, além de outros quatro militares da corporação — Paulo José Bezerra, Marcelo Casimiro, Flávio Silvestre e Rafael Pereira Martins — foram acusados pelos crimes de tentativa de abolição do estado democrático, golpe de estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, deterioração de patrimônio tombado e por violação dos deveres a eles impostos pelos cargos.

Requer, como efeito da condenação, que seja decretada a perda dos cargos ou funções eventualmente ocupados pelos denunciados e a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelos crimes denunciados.

O relatório da PGR cita ainda os valores do prejuízo global causado pelo que chamou de “grupo criminoso” ao qual os denunciados aderiram. R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), no Senado Federal, R$ 2.717.868,08 (dois milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oito centavos) na Câmara dos Deputados e mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), apenas com obras de arte, no Palácio do Planalto; e (iv) R$ 11.413.654,84 (onze milhões, quatrocentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), excluídos os bens de valor inestimável, no Supremo Tribunal Federal.

