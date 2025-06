Quem é advogado investigado por intermediar propina para policiais de São Paulo Anderson dos Santos Domingues foi alvo da Operação Augusta, que prendeu o bicampeão de Fórmula Truck Roberval Andrade Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 25/06/2025 - 21h04 (Atualizado em 25/06/2025 - 21h11 ) twitter

Operação Augusta, da PF, para desarticular esquema de corrupção e vazamento de informações Reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira (25) na casa e no escritório do advogado Anderson dos Santos Domingues R$ 64 mil e US$ 25 mil em espécie. O advogado é suspeito de intermediar o pagamento de propina para policiais civis de São Paulo em troca de informações privilegiadas sobre investigações em andamento.

Anderson é advogado do piloto de Fórmula Truck Roberval Andrade, preso nesta quarta-feira sob acusação de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro junto com os policiais Sérgio Ribeiro, do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc), e Marcelo Marques de Souza, o Bombom, do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

Advogado do PCC

Anderson já foi alvo em outras duas operações relevantes da Polícia Federal. A Operação Mafiusi, deflagrada em dezembro do ano passado, revelou a associação entre o PCC e a máfia italiana ‘Ndrangheta para tráfico internacional de cocaína.

Anderson foi denunciado pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro.

‌



O advogado também foi alvo da Operação Gaiola, deflagrada em 2014, que mirou o envio de cocaína para a Europa pelo PCC.

O nome do advogado também já passou em outras representações policiais e investigações sobre o plano de fuga do traficante Gilberto dos Santos, o Fuminho, um dos aliados de Marcola na facção.

‌



