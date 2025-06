Trump diz que guerra ‘acabou’ e descarta controle do petróleo do Irã e pressa em acordo nuclear Presidente dos EUA afirmou em coletiva após reunião da Otan que vai conversar com iranianos na próxima semana Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 25/06/2025 - 12h53 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump deu as declarações em coletiva durante reunião da Otan Otan Summit/Martijn Beekman - 25.06.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (25) que o país manterá a estratégia de sanções e pressão máxima sobre o Irã, mesmo após o fim das hostilidades entre Teerã e Israel — inclusive, ele acredita que os dois países não vão mais se atacar.

Apesar disso, Trump confirmou que pretende abrir um canal de diálogo com o regime iraniano, e disse que vai “conversar com o Irã na próxima semana”.

Segundo ele, durante coletiva de imprensa na cúpula da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), um novo acordo nuclear não está descartado, mas também não é prioridade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Não vejo necessidade, mas podemos assinar acordo com o Irã”, afirmou. Trump adotou um tom crítico em relação a aliados. Questionado sobre a atuação de Tel Aviv, disse que não confia “na inteligência israelense”.

‌



Sobre os interesses energéticos em jogo, o presidente rejeitou qualquer intenção dos EUA de se apropriar dos recursos iranianos.

“Não vamos assumir o controle do petróleo”, afirmou, lembrando que “o Irã tem bastante petróleo”. Trump também mencionou a China. “Eles querem comprar petróleo. Podem comprar do Irã, dos EUA ou de outros”, acrescentou.

‌



Fim da guerra

O republicano reafirmou acreditar que o conflito entre Irã e Israel tenha chegado ao fim.

“Achamos que a guerra acabou. Não acho que eles voltarão a se atacar”, disse Trump. Momentos depois, no entanto, durante sessão de perguntas e respostas na coletiva da Otan, o presidente americano disse que a guerra entre os dois países poderia “começar de novo muito em breve”.

‌



Ao comentar sobre o Oriente Médio, Trump disse que os ataques israelenses contra instalações nucleares do Irã “tiveram muito, muito sucesso” e votou a afirmar que “o Irã não pode ter arma nuclear”.

O americano também indicou esperança de desfecho rápido para o conflito entre Rússia e Ucrânia. “Espero que possamos resolver essa questão também em breve.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp