Brics blindado: imprensa sofre para cobrir o Congresso durante evento internacional

Diversos locais da Câmara foram fechados durante evento do Brics Material fornecido ao R7 - 04.06.2025

Nesta quarta-feira (4), ocorreu o segundo dia do evento dos Parlamentos do Brics, no Congresso Nacional.

A programação foi marcada por uma série de painéis no Senado Federal, presidido pelo senador Davi Alcolumbre.

Segundo o cerimonial, houve um pedido das delegações estrangeiras para que fosse restringido o acesso da imprensa brasileira.

Na prática, o evento acabou relegando os jornalistas ao segundo plano — e não só pela pauta quente do noticiário interno, que inclui a fuga da deputada Carla Zambelli e as negociações em torno do aumento do IOF.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os profissionais protestaram contra as medidas que os retiraram do espaço tradicionalmente destinado à cobertura, no Salão Azul do Senado, ou mesmo o plenário.

Conforme informado pelo cerimonial, o local estaria reservado para uma coletiva do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin — que não aconteceu.

‌



Também houve restrições à circulação dos profissionais de imprensa no prédio, impedindo inclusive o trânsito entre a Câmara e o Senado, mesmo para os devidamente credenciados.

Ao final, todos foram realocados para uma ala da Câmara dos Deputados menos central ao evento — e claramente menos visível.

