Parlamentares de 15 países debatem clima e IA em fórum dos Brics no Congresso Fórum vai durar até quinta; reuniões entre parlamentares mulheres e debates sobre relações exteriores marcam 1º dia Brasília|Do R7, em Brasília 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 )

Congresso Nacional reúne 15 países em Fórum Parlamentar dos Brics Lula Marques/Agência Brasil - 2.6.2025

O Congresso Nacional vai sediar a partir desta terça-feira (3) a 11ª edição do Fórum Parlamentar do Brics. O evento vai durar até quinta-feira (5). Ao menos 15 países já confirmaram presença no fórum, que deve reunir cerca de 150 parlamentares.

Além do Brasil, entre as delegações confirmadas estão as dos países membros do grupo: África do Sul, China, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Irã, Egito e Rússia. Países parceiros do Brics, como Belarus, Bolívia, Cuba, Nigéria e Cazaquistão, também vão enviar representantes para o evento.

Alguns dos países convidados possuem um sistema bicameral, com duas casas legislativas, a exemplo do Brasil. Assim, o número de delegações já confirmadas (18) ultrapassa o de nações representadas.

O Brics é composto por 11 países e atua como um fórum de articulação político-diplomática e de cooperação do “sul global”.

O encontro do grupo deve marcar um avanço na consolidação da cooperação entre os países membros, reafirmando o compromisso dos Poderes Legislativos.

Eventos do primeiro dia

Neste primeiro dia, os eventos do fórum serão divididos em uma reunião de mulheres parlamentares do Brics e uma reunião de presidentes de comissões de Relações Exteriores dos parlamentos que compõem o bloco.

O evento com mulheres parlamentares vai discutir temas como:

Mulheres na era da inteligência artificial: entre a proteção de direitos e inclusão feminina na economia digital;

Fortalecendo as mulheres para enfrentar a crise climática: perspectivas do Brics;

Construindo o futuro: as mulheres parlamentares e a agenda Brics 2025.

O grupo de mulheres ainda vai debater sobre o intercâmbio com o Banco dos Brics, com o tema “Mulheres como agentes e beneficiárias de financiamentos”.

Relações Exteriores

Os presidentes das comissões de Relações Exteriores vão participar de três sessões de trabalho para discutir:

Fortalecimento do comércio do Brics;

Promoção de investimentos e transferência de tecnologia para um desenvolvimento sustentável;

Instrumentos financeiros para tornar o bloco mais sustentável e resiliente.

