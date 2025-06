Alckmin cita desafios internacionais e prega união em Fórum dos Brics Presidente em exercício também pediu apoio entre parlamentares para acesso à saúde, redução da pobreza e transição verde Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 13h18 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h18 ) twitter

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, durante abertura do Fórum dos Brics no Congresso Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 04.06.2025

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quarta-feira (4) uma maior união entre países que fazem parte do Brics para avanços no desenvolvimento internacional.

Entre os pontos, houve destaque para ampliação do acesso à saúde, redução da pobreza e incentivos para a transição verde, com compromissos de que as áreas serão seguidas pelo Brasil.

“O Brasil se compromete com sua consolidação como mecanismo permanente de ação conjunta. Os desafios que enfrentamos da saúde global à transição verde, do avanço tecnológico à segurança internacional são complexos e interconectados. Nenhum país pode enfrentar sozinho. Esse papel é decisivo e exige mais coesão e efetividade”, diz.

Alckmin também cobrou cooperação no apoio dos parlamentos dos países que fazem parte do Fórum, como forma de acelerar as propostas defendidas internacionalmente.

‌



“É papel decisivo parlamentos legislar para garantir acesso equitativo à saúde, fomentar iniciativas que reduzam a pobreza e incentivem a inovação com justiça social. Precisamos aprovar políticas que acelerem a transição ecológica, promovam uma inteligência artificial ética e inclusiva e fortaleçam os mecanismos multilaterais de diálogo e cooperação”, disse.

Alckmin participou do evento representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciou viagem à França. O ato representativo dá início oficial às discussões entre parlamentares no Fórum de Parlamento do Brics.

‌



Entre representantes do Planalto, a cerimônia contou, também, com a participação de Maria Laura da Rocha, que está como ministra interina do Ministério de Relações Exteriores. A chanceler defendeu apoio de instituições e uma ação conjunta entre países para avanços sociais.

“Vivemos um momento internacional complexo e desafiador, conflitos persistentes, mudanças climáticas, desigualdades crescentes e transições tecnológicas aceleradas nos colocam diante de grandes dilemas e decisões. Mais do que nunca, precisamos de instituições fortes, diálogo aberto e ação coordenada. Os parlamentos têm papel determinante nesses processo”, disse.

