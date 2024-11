Líder interino do governo adia instalação da CPI das Bets para próxima semana Ação ocorreu, pois, às sextas-feiras, o Senado não realiza sessões presenciais R7 Planalto|Do R7 24/10/2024 - 20h23 (Atualizado em 24/10/2024 - 21h30 ) twitter

Por ser o mais velho, com 77 anos, regimentalmente, ele é quem preside as instalações das CPIs da Casa Roque de Sá/Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD-BA), líder interino do governo no Senado, decidiu adiar a reunião que iria instalar a CPI das Bets, programada para esta sexta-feira (25). A ação ocorreu, pois, às sextas-feiras, o Senado não realiza sessões presenciais. Desse modo, o parlamentar deixou o encontro para a próxima semana. Por ser o senador mais velho, com 77 anos, regimentalmente, ele é quem preside as instalações das CPIs da Casa.

A CPI das Bets pretende apurar o aumento da influência de jogos virtuais e apostas esportivas no orçamento das famílias brasileiras.

No processo de instalação, os membros devem eleger um presidente e um vice-presidente para comandar a comissão. Após isso, um acordo deve definir o nome do relator, que conduzirá as investigações.

O colegiado ainda pretende apurar possíveis ligações entre as casas de apostas com organizações criminosas, incluindo a lavagem de dinheiro. Os integrantes vão votar requerimentos para que influenciadores digitais também sejam ouvidos. Eles terão de explicar os valores recebidos pela divulgação dessas plataformas.

Entre os famosos a serem interrogados pela CPI estão: Gusttavo Lima, Deolane Bezerra, Tirullipa, Whindersson Nunes e a Gkay. Além deles, a comissão vai convocar representantes das principais casas de aposta online — como Blaze Apostas e Cassinos, Super Bet e Vai de Bet —, e também de empresas como Non Stop (uma agência de gerenciamento de carreira de artistas) e Loterj. Haverá também o convite para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ser ouvido.

Após a instalação, os membros podem protocolar requerimentos pedindo a convocação ou o convite de pessoas que julguem auxiliar na investigação. Além disso, podem ainda pedir acesso a documentos sigilosos sobre o assunto, que tramitam na Justiça.

A comissão, criada em 8 de outubro, terá 130 dias para conduzir as investigações e um orçamento de R$ 110 mil.

Confira os membros do colegiado:

BLOCO DEMOCRACIA (MDB, UNIÃO):

Membros: Veneziano Vital do Rego, Alessandro Vieira (com mais um nome a ser indicado pelo União)

Suplente: Fernando Farias

BLOCO RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA (PSD, PT, PSB):

Membros: Omar Aziz, Angelo Coronel, Humberto Costa (com mais um nome a ser indicado pelo PSB)

Suplente: Eliziane Gama (o PT ainda indicará um segundo suplente)

BLOCO VANGUARDA (PL, NOVO):

Membros: Marcos Rogério, Eduardo Gomes

Suplente: Izalci Lucas

BLOCO ALIANÇA (PP, REPUBLICANOS):

Membro: Dr. Hiran

Suplente: Ciro Nogueira

BLOCO INDEPENDÊNCIA: (PODEMOS, PDT, PSDB)

Membro: Soraya Thronicke (com um suplente a ser indicado pelo Podemos)

