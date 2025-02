Ministro de Minas e Energia vai a Davos de olho na COP30 e em ‘investimento verde’ Encarregado pelo presidente Lula, Alexandre Silveira tem como missão atrair investimentos na economia verde e discutir transição energética em Davos R7 Planalto|Do R7, em Brasília 21/01/2025 - 19h16 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h16 ) twitter

Ministro Alexandre Silveira Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Colocar o Brasil em evidência na vitrine global e impulsionar projetos que ampliem os recursos estrangeiros e gerem emprego e renda para os brasileiros. Esses são os objetivos do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, na Suíça.

Ele foi designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a missão clara de tratar da pauta da economia verde e da transição energética, além de atrair investimentos para a nova economia verde.

A participação do ministro brasileiro ocorre em um momento estratégico, aproveitando a janela de oportunidade geopolítica criada pelo reposicionamento do governo americano na questão energética.

COP 30

Silveira também abordará temas relacionados à COP30, reforçando o compromisso do Brasil com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

Durante o evento, o ministro terá uma agenda intensa, com encontros programados com CEOs de grandes empresas do setor de energia, além de ministros de outros países e representantes da União Europeia.

O objetivo é posicionar o Brasil como um celeiro fértil para a atração de investimentos, especialmente nas áreas de economia verde, transição energética, mineração sustentável e segura, e agricultura de baixo carbono.

