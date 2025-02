Nome de Tabata Amaral entra na ciranda da reforma ministerial Juventude da parlamentar será diferencial na pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação R7 Planalto|Do R7, em Brasília 06/02/2025 - 23h09 (Atualizado em 10/02/2025 - 23h53 ) twitter

Tabata Amaral pode assumir ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação

A deputada federal do PSB de São Paulo Tabata Amaral tem chances boas de virar ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. A costura está de pé. Juventude em uma pasta que pode ficar mais perto e mais conectada com as novas tecnologias digitais - redes e Inteligência Artificial. É mais uma peça no xadrez da reforma ministerial que está sendo montada pelo presidente Lula.

