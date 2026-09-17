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Embrapa desenvolve ferramenta para ajudar o produtor rural

Equipe vai ouvir profissionais e produtores para avaliar as soluções no campo

Record News Rural|Do R7

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A Embrapa Gado de Corte e uma empresa do setor agropecuário se uniram para desenvolver uma ferramenta para ajudar os produtores rurais.

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