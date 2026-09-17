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Produção de grãos pode bater novo recorde na safra 2026/27

Área plantada deve crescer, enquanto milho avança e produção de arroz recua no ciclo

Record News Rural|Do R7

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O Brasil pode registrar a terceira safra recorde consecutiva de grãos, segundo a Conab. A expectativa é de mais de 366 milhões de toneladas, com destaque para soja e milho.

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