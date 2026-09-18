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Brasil atinge número recorde no volume de bovinos abatidos

Esse é o melhor resultado desde 1997 com o início da série histórica do IBGE

Record News Rural|Do R7

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O abate de bovinos no Brasil bateu recorde no segundo trimestre de 2026, com mais de 10 milhões de cabeças.

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