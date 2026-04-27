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Chuvas na Argentina impactam importação de cebola pelo Brasil

Brasil importou 23 mil toneladas em março, alta de 22,5% em comparação ao mesmo mês em 2025

Agro Record News|Do R7

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Em março deste ano, o Brasil registrou a importação de 23 mil toneladas de cebola, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte desse volume veio da Argentina, que contribuiu com cerca de 73% das importações brasileiras


Apesar disso, as fortes chuvas no país vizinho estão causando alagamentos nas principais áreas produtoras destinadas à exportação para o Brasil. As mudanças climáticas comprometem tanto a quantidade quanto a qualidade das colheitas. 

Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), os produtores e exportadores do Chile têm uma oportunidade para aumentar a participação no mercado brasileiro. Nos próximos dias, espera-se um aumento nas importações devido à redução da oferta nacional e à queda na qualidade dos produtos locais.

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