Chuvas na Argentina impactam importação de cebola pelo Brasil

Em março deste ano, o Brasil registrou a importação de 23 mil toneladas de cebola, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte desse volume veio da Argentina, que contribuiu com cerca de 73% das importações brasileiras.





Apesar disso, as fortes chuvas no país vizinho estão causando alagamentos nas principais áreas produtoras destinadas à exportação para o Brasil. As mudanças climáticas comprometem tanto a quantidade quanto a qualidade das colheitas.



