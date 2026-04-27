Chuvas na Argentina impactam importação de cebola pelo Brasil
Brasil importou 23 mil toneladas em março, alta de 22,5% em comparação ao mesmo mês em 2025
Em março deste ano, o Brasil registrou a importação de 23 mil toneladas de cebola, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte desse volume veio da Argentina, que contribuiu com cerca de 73% das importações brasileiras.
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