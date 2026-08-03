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Agricultoras aprendem a fazer fertilizante natural

Técnica oferece alternativas de manejo adaptadas à realidade de cada propriedade

Record News Rural|Do R7

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As agricultoras de Alagoas aprendem na universidade a fazer o bioinsumo que vão usar na lavoura.

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