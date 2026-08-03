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Preço do ovo atinge menor patamar desde 2019

Cotações em julho acumulam queda superior a 15% em relação a junho

Record News Rural|Do R7

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Os preços dos ovos atingiram o menor patamar desde julho de 2019, devido à demanda enfraquecida e ao aumento da oferta no mercado.

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