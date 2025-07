STF permite entrevistas de Bolsonaro com restrições de horário Decisão mantém medidas cautelares e impede uso de redes sociais de terceiros Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h27 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h27 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA STF autoriza Jair Bolsonaro a conceder entrevistas com restrições de horário.

Decisão impede uso de redes sociais de terceiros para atividades proibidas.

Ministro Moraes considera episódio da tornozeleira eletrônica como isolado.

A defesa de Bolsonaro afirma que não houve intenção de infringir normas.

Apesar de manter restritivas, Moraes permite que Bolsonaro dê entrevistas

O STF (Supremo Tribunal Federal,) por meio do ministro Alexandre de Moraes, decidiu que Jair Bolsonaro pode conceder entrevistas e participar de eventos, desde que respeite as restrições horárias previamente impostas. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (24) após solicitações de esclarecimento por parte da defesa do ex-presidente.

O caso em questão ocorreu na Câmara dos Deputados, onde Bolsonaro exibiu sua tornozeleira eletrônica. Moraes considerou o episódio como isolado e não viu necessidade de converter a situação em prisão preventiva. A determinação também proíbe o uso de redes sociais de terceiros para atividades que possam violar as condições impostas.

A defesa de Bolsonaro afirmou que não houve intenção de infringir as normas estabelecidas pelo tribunal. Moraes destacou que, enquanto não houver reincidência, não haverá endurecimento das medidas contra o ex-presidente. O monitoramento das ações de Bolsonaro continuará sob supervisão do tribunal.

