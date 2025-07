STF começa a ouvir réus dos núcleos da desinformação e gerenciamento das ações no plano golpista Entre os ouvidos, estão ex-assessores de Bolsonaro, o ex-diretor da PRF e servidores cedidos à Abin Brasília|Do R7 24/07/2025 - 09h50 (Atualizado em 24/07/2025 - 10h49 ) twitter

Ex-diretor geral da PRF, Silvinei Vasques, é um dos que presta depoimento nesta fase da ação Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 20/06/2023

O STF (Supremo Tribunal Federal) começou a ouvir, nesta quinta-feira (24), os réus dos núcleos 2 — responsável pelo gerenciamento das ações — e 4 — voltado à desinformação — da trama golpista articulada após as eleições de 2024.

Os depoimentos ocorrem simultaneamente nas Primeira e Segunda Turmas da Corte, por videoconferência. Entre os réus estão os ex-assessores de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara e Filipe Martins, além do ex-diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques.

Um dos primeiros a prestar depoimento foi Marcelo Araújo Bormevet, policial federal cedido à Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante a gestão de Alexandre Ramagem. Bormevet afirmou não conhecer Jair Bolsonaro e disse nunca ter recebido qualquer demanda do ex-presidente.

Ele também declarou que nunca teve acesso ao First Mile, software supostamente utilizado pela chamada “Abin Paralela” para espionagem ilegal de autoridades e adversários políticos, segundo aponta o inquérito. Além disso, ressaltou que sua indicação para o cargo na PF não partiu de Bolsonaro.

‌



Em seguida, falou Fernando de Sousa Oliveira. Delegado da PF e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça e ex-secretário-adjunto de Segurança Pública do DF, ele afirmou ter questionado a viagem de férias de Anderson Torres, então secretário de Segurança do DF.

Isso aconteceu às vésperas do dia 8 de janeiro. Fernando disse que ficou preocupado com as movimentações em frente ao QG do Exército, em Brasília. Mas Torres teria dito a ele que confiava na Polícia Militar do Distrito Federal e a corporação estava acostumado com esse tipo de manifestação.

‌



