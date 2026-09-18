Assaltante é agredido ao tentar roubar restaurante
Homem tentou pegar dinheiro do caixa até que dono chegou e começou a discussão
Um homem foi preso ao tentar roubar um restaurante e ser atingido com uma cadeira pelo proprietário, em Pernambuco.
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