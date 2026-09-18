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Assaltante é agredido ao tentar roubar restaurante

Homem tentou pegar dinheiro do caixa até que dono chegou e começou a discussão

Alerta Brasil|Do R7

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Um homem foi preso ao tentar roubar um restaurante e ser atingido com uma cadeira pelo proprietário, em Pernambuco.

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