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Homem é atropelado na calçada enquanto trabalhava

Motoristas beberam e brigaram após acidente que envolveu dois carros

Alerta Brasil|Do R7

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Um segurança foi atropelado após uma batida entre dois carros em São Paulo. Ele precisou passar por cirurgia.

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