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Acidente entre viatura e motos deixa dois feridos em Belém (PA)

Um dos socorristas precisou passar por cirurgia; causas de colisão serão investigadas

Alerta Brasil|Do R7

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Um acidente entre uma viatura do Corpo de Bombeiros e duas motos do Samu deixou duas pessoas feridas na manhã da última quarta-feira (16), no Pará.

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