Imagens: pescador tenta atravessar maré e termina com carro soterrado na areia

Um carro foi encontrado enterrado na faixa de areia de uma praia em Itanhaém, no litoral de São Paulo . Nas imagens, é possível ver que apenas o teto ficou visível. Segundo uma testemunha, o veículo seria de um pescador que tentou atravessar o local durante a maré alta. O homem conseguiu sair do carro antes que ele afundasse, mas a prefeitura informou que ele está sujeito a multa e terá o veículo apreendido.



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