Logo R7.com
RecordPlus
Record News

Imagens: pescador tenta atravessar maré e termina com carro soterrado na areia

Prefeitura de Itanhaém (SP) informou que homem está sujeito a multa e terá veículo apreendido

Link Record News|Do R7

  • Google News

Um carro foi encontrado enterrado na faixa de areia de uma praia em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Nas imagens, é possível ver que apenas o teto ficou visível. Segundo uma testemunha, o veículo seria de um pescador que tentou atravessar o local durante a maré alta. O homem conseguiu sair do carro antes que ele afundasse, mas a prefeitura informou que ele está sujeito a multa e terá o veículo apreendido.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • sao-paulo-estado
  • carros
  • acidente-de-transito
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.