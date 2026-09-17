Imagens: pescador tenta atravessar maré e termina com carro soterrado na areia
Prefeitura de Itanhaém (SP) informou que homem está sujeito a multa e terá veículo apreendido
Um carro foi encontrado enterrado na faixa de areia de uma praia em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Nas imagens, é possível ver que apenas o teto ficou visível. Segundo uma testemunha, o veículo seria de um pescador que tentou atravessar o local durante a maré alta. O homem conseguiu sair do carro antes que ele afundasse, mas a prefeitura informou que ele está sujeito a multa e terá o veículo apreendido.
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