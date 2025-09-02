Assista aos principais momentos do julgamento de Jair Bolsonaro e aliados A RECORD NEWS faz a cobertura completa do evento histórico Record News|Do R7 02/09/2025 - 19h02 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h02 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus são julgados pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento teve início nesta terça-feira (2) com previsão de leitura da sentença no dia 12 de setembro.

A RECORD NEWS faz a cobertura completa do evento histórico, com transmissão ao vivo do julgamento. Confira vídeos com os principais momentos:

Sessão histórica exibiu as defesas de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres, além das falas de Alexandre de Moraes e Paulo Gonet

Julgamento de Bolsonaro e aliados 1 / 15 Modo teatro Reproduzindo Termina o primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus; veja resumo Advogado mostra passagem aérea de Anderson Torres aos EUA e afirma que provas não foram forjadas Lula poderia desfazer 8 de janeiro ‘se quisesse’, afirma advogado de Almir Garnier Defesa de Garnier pede rescisão da colaboração premiada de Mauro Cid: ‘injurídica’ 'Íntegro, perfeitamente seguro': Cármen Lúcia corrige defesa de Ramagem sobre processo eleitoral MPF cometeu ‘equívoco muito grave’ nas alegações finais, diz defesa de Ramagem Documentos eram anotações pessoais que não foram passadas a Bolsonaro, afirma advogado de Ramagem Advogado de Cid elogia Fux, e Flávio Dino reage: 'Não aceito menos do que isso' Advogado defende validade da delação premiada e nega coação de Mauro Cid Jurista explica possibilidades de condenação e absolvição no julgamento de Bolsonaro e aliados ‘Impalpável ação de intimidação institucional’, diz Gonet sobre ataques de Bolsonaro contra Barroso Trama golpista: ‘Possibilidade de condenação dos réus é maior que a da absolvição’, diz advogado Julgamento de Bolsonaro e aliados: entenda os crimes atribuídos aos réus ‘Panorama espantoso e tenebroso’, diz Gonet sobre atos que culmiraram na denúncia da trama golpista 'Impunidade, omissão e covardia não são opções para pacificação’, diz Moraes