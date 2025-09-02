Logo R7.com
Julgamento de Bolsonaro e aliados


Assista aos principais momentos do julgamento de Jair Bolsonaro e aliados

A RECORD NEWS faz a cobertura completa do evento histórico

Record News|Do R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus são julgados pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento teve início nesta terça-feira (2) com previsão de leitura da sentença no dia 12 de setembro.

A RECORD NEWS faz a cobertura completa do evento histórico, com transmissão ao vivo do julgamento. Confira vídeos com os principais momentos:


Sessão histórica exibiu as defesas de Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Anderson Torres, além das falas de Alexandre de Moraes e Paulo Gonet

