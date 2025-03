Cabo do Exército atropela e mata policial que fazia patrulhamento no Rio de Janeiro Record News|Do canal Record News no YouTube 17/03/2025 - 14h12 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h05 ) twitter

Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (17) resultou na morte da policial militar Carla Teixeira Silva, 3º sargento da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Ela estava de serviço na Linha Amarela, na saída cinco, em Del Castilho, zona norte da cidade, quando foi atropelada por um veículo conduzido pelo cabo do Exército Kayke Moyses Esposito, de 21 anos. De acordo com testemunhas, o motorista tentou cortar outro veículo, mas perdeu o controle e atingiu a policial, que estava do lado de fora da viatura, além de colidir contra o carro da corporação.

