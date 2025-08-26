BNDES destina R$ 100 milhões para reflorestamento no Brasil Investimento pode alcançar R$ 500 milhões com parcerias privadas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 17h14 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h14 ) twitter

BNDES disponibiliza R$ 100 milhões para projetos de reflorestamento e preservação ambiental

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou um investimento inicial de R$ 100 milhões de seu fundo socioambiental para projetos de reflorestamento e preservação ambiental em diversos biomas do Brasil. Com parcerias privadas, esse valor pode atingir até R$ 250 milhões.

Durante uma entrevista ao programa Conexão RECORD News, Daniel Vargas, professor da FGV, ressaltou que o objetivo do financiamento é desenvolver um setor econômico capaz de realizar restauração florestal em larga escala no país. Ele destacou o modelo de match funding como uma estratégia para atrair recursos privados equivalentes ao aporte público, potencializando o montante disponível para os projetos.

Os investimentos focarão na recuperação de nascentes e bacias, regulação climática e proteção da biodiversidade, gerando renda para comunidades locais. O edital do BNDES prioriza áreas estratégicas que necessitam de restauração, contribuindo para o equilíbrio econômico e ambiental do país.

Perguntas e Respostas

Qual é o valor inicial do investimento do BNDES para reflorestamento no Brasil?

‌



O valor inicial do investimento do BNDES para reflorestamento no Brasil é de R$ 100 milhões.

Como o investimento do BNDES pode aumentar com parcerias privadas?

‌



Com parcerias privadas, o valor do investimento do BNDES pode atingir até R$ 250 milhões.

Qual é o objetivo do financiamento anunciado pelo BNDES?

‌



O objetivo do financiamento é desenvolver um setor econômico capaz de realizar restauração florestal em larga escala no Brasil.

Quais áreas o edital do BNDES prioriza para os investimentos?

O edital do BNDES prioriza áreas estratégicas que necessitam de restauração, focando na recuperação de nascentes, bacias, regulação climática e proteção da biodiversidade.

Assista ao vídeo - BNDES disponibiliza R$ 100 milhões para projetos de reflorestamento e preservação ambiental

