Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Meio Ambiente


BNDES destina R$ 100 milhões para reflorestamento no Brasil

Investimento pode alcançar R$ 500 milhões com parcerias privadas

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O BNDES anunciou um investimento inicial de R$ 100 milhões para reflorestamento no Brasil.
  • O valor pode atingir até R$ 250 milhões com parcerias privadas.
  • A estratégia de match funding visa atrair recursos privados equivalentes ao investimento público.
  • Os projetos focarão na recuperação de nascentes, proteção da biodiversidade e geração de renda para comunidades locais.

 

BNDES disponibiliza R$ 100 milhões para projetos de reflorestamento e preservação ambiental
BNDES disponibiliza R$ 100 milhões para projetos de reflorestamento e preservação ambiental

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou um investimento inicial de R$ 100 milhões de seu fundo socioambiental para projetos de reflorestamento e preservação ambiental em diversos biomas do Brasil. Com parcerias privadas, esse valor pode atingir até R$ 250 milhões.

Durante uma entrevista ao programa Conexão RECORD News, Daniel Vargas, professor da FGV, ressaltou que o objetivo do financiamento é desenvolver um setor econômico capaz de realizar restauração florestal em larga escala no país. Ele destacou o modelo de match funding como uma estratégia para atrair recursos privados equivalentes ao aporte público, potencializando o montante disponível para os projetos.

Os investimentos focarão na recuperação de nascentes e bacias, regulação climática e proteção da biodiversidade, gerando renda para comunidades locais. O edital do BNDES prioriza áreas estratégicas que necessitam de restauração, contribuindo para o equilíbrio econômico e ambiental do país.

Perguntas e Respostas

Qual é o valor inicial do investimento do BNDES para reflorestamento no Brasil?


O valor inicial do investimento do BNDES para reflorestamento no Brasil é de R$ 100 milhões.

Como o investimento do BNDES pode aumentar com parcerias privadas?


Com parcerias privadas, o valor do investimento do BNDES pode atingir até R$ 250 milhões.

Qual é o objetivo do financiamento anunciado pelo BNDES?


O objetivo do financiamento é desenvolver um setor econômico capaz de realizar restauração florestal em larga escala no Brasil.

Quais áreas o edital do BNDES prioriza para os investimentos?

O edital do BNDES prioriza áreas estratégicas que necessitam de restauração, focando na recuperação de nascentes, bacias, regulação climática e proteção da biodiversidade.

Assista ao vídeo - BNDES disponibiliza R$ 100 milhões para projetos de reflorestamento e preservação ambiental

Veja também


Governo australiano tomou a decisão após identificar envolvimento do regime iraniano em ataques contra judeus no país

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.