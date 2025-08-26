BNDES destina R$ 100 milhões para reflorestamento no Brasil
Investimento pode alcançar R$ 500 milhões com parcerias privadas
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou um investimento inicial de R$ 100 milhões de seu fundo socioambiental para projetos de reflorestamento e preservação ambiental em diversos biomas do Brasil. Com parcerias privadas, esse valor pode atingir até R$ 250 milhões.
Durante uma entrevista ao programa Conexão RECORD News, Daniel Vargas, professor da FGV, ressaltou que o objetivo do financiamento é desenvolver um setor econômico capaz de realizar restauração florestal em larga escala no país. Ele destacou o modelo de match funding como uma estratégia para atrair recursos privados equivalentes ao aporte público, potencializando o montante disponível para os projetos.
Os investimentos focarão na recuperação de nascentes e bacias, regulação climática e proteção da biodiversidade, gerando renda para comunidades locais. O edital do BNDES prioriza áreas estratégicas que necessitam de restauração, contribuindo para o equilíbrio econômico e ambiental do país.
Perguntas e Respostas
Qual é o valor inicial do investimento do BNDES para reflorestamento no Brasil?
O valor inicial do investimento do BNDES para reflorestamento no Brasil é de R$ 100 milhões.
Como o investimento do BNDES pode aumentar com parcerias privadas?
Com parcerias privadas, o valor do investimento do BNDES pode atingir até R$ 250 milhões.
Qual é o objetivo do financiamento anunciado pelo BNDES?
O objetivo do financiamento é desenvolver um setor econômico capaz de realizar restauração florestal em larga escala no Brasil.
Quais áreas o edital do BNDES prioriza para os investimentos?
O edital do BNDES prioriza áreas estratégicas que necessitam de restauração, focando na recuperação de nascentes, bacias, regulação climática e proteção da biodiversidade.
